Nhận định chứng khoán 13-17/7: Rủi ro điều chỉnh gia tăng, hạn chế bắt đáy

VN-Index khả năng sẽ test lại mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.810 điểm

Tuần qua, VN-Index hình thành cây nến Marubozu giảm điểm với giá đóng cửa gần thấp nhất phiên và thanh khoản dù cho cải thiện nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn (-23.1%) so với mức bình quân 20 tuần. Tuần giao dịch 6/7 – 10/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.828,34 điểm, giảm 33,74 điểm (-1,81%).

Thanh khoản thị trường tuần này cải thiện nhẹ so với tuần trước, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn (-23,1%) so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 641 triệu cổ phiếu (3,54%), tương đương giá trị đạt 17.041 tỷ đồng (0,77%).

Tuần giao dịch 6/7 – 10/7, VN-Index đóng cửa ở mức 1.828,34 điểm, giảm 33,74 điểm

Tuần giao dịch dù không giảm mạnh về điểm số, tuy nhiên, mức độ thiệt hại tới danh mục các “chứng sĩ” là tương đối đáng kể khi có tới 19/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí (0,37%), Phân bón (0,09%) là hai nhóm ngành tăng điểm duy nhất. Ở chiều ngược lại, Bán lẻ (-5,26%), Bất động sản Khu công nghiệp (-4,28%) và Nhựa (-3,43%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Nhận định chứng khoán 10/7: Áp lực điều chỉnh chưa dứt, ưu tiên quản trị rủi ro VOV.VN - Sau khi đánh mất mốc 1.840 điểm, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục dao động thận trọng trong phiên 10/7. Dù áp lực bán chưa đến mức hoảng loạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý và chờ tín hiệu tích cực hơn trước khi giải ngân.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp trong ngày cuối tuần với thanh khoản tương đương phiên hôm qua, nhưng biên độ giảm giá lớn hơn. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá hoàn toàn áp đảo so với nhóm cổ phiếu tăng giá (4,5 lần) cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang được củng cố. Trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa giảm điểm (-1,81%) là tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp, song thanh khoản tuần qua vẫn ở mức thấp khi sụt giảm (-23,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Phân bổ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu giảm giá đang có chiều hướng gia tăng khá mạnh trong tuần qua là một tín hiều cho thấy xu hướng tích cực mà VN-Index đã tạo ra trong 2 tuần tăng điểm với thanh khoản thấp trước đó đã bị bẻ gãy.

“Xu hướng hiện tại của VN-Index đang nghiêng về nhịp điều chỉnh và khả năng cao sẽ test lại mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.810 điểm trong tuần này 13-17/7. Mức độ rủi ro đang gia tăng cho vị thế mua mới nên nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, hạn chế bắt đáy, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.810 điểm rồi mới chờ đợi thêm tín hiệu tích cực để quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể sẽ lui về các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 1.800-1.810 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.833 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình và rơi xuống dưới các đường MA10, MA20, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trong khi động lực từ các chỉ báo RSI và MFI đều rơi về trạng thái trung tính. Mặc dù xu hướng giảm chưa xác lập hoàn toàn do lực bán chưa đủ áp đảo, nhưng rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu nếu thanh khoản không sớm cải thiện.

Trong kịch bản trung lập, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Thị trường có thể sẽ lui về các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 1.800-1.810 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.830–1.840 cùng kháng cự 1.850–1.860, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, thị trường tiếp tục giảm điểm trong phiên cuối tuần với số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng điểm. Nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index vẫn duy trì được dao động trên vùng hỗ trợ 1.820-1.825 điểm. Tuy nhiên, sang tuần này, khi kết quả kỳ đánh giá tháng 7 của các chỉ số VN30, VNFINLEAD… được Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ bị ảnh hưởng. Thị trường có thể sẽ lui về các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 1.800-1.810 điểm hoặc quanh đường MA200, tương ứng vùng 1.760-1.770 điểm.

“Nhà đầu tư chủ động nâng dần tỷ trọng tiền mặt lên mức phù hợp để phòng ngửa rủi ro khi kịch bản tiêu cực xảy ra. Các vị thế đang nắm giữ cần nâng ngưỡng chặn (trailing stop) để bảo toàn lợi nhuận. Đối với hoạt động trading, chúng tôi vẫn ưu tiên lợi thế T+ trên các vị thế có sẵn và tập trung ở các cổ phiếu có dự báo KQKD quý 2 tăng trưởng tích cực nhưng giá đang giảm sâu”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

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