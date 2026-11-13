Nhận định chứng khoán 13/11: Dòng tiền phân hóa, nhà đầu tư tránh mua đuổi

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 13/11: Cơ hội tiềm năng với QNS và VHM

Vị thế mua gia tăng cần thận trọng

Giống với phiên giao dịch liền trước, VN-Index phiên 12/11 dành phần lớn thời gian giao dịch dưới ngưỡng giá đỏ. Thế nhưng khác ở chỗ, thời điểm cuối phiên 12/11 thiếu vắng bóng dáng lực cầu nhập cuộc đưa chỉ số về lại sắc xanh. Dòng tiền chỉ tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ vốn đã có xung lực giá vượt trội thị trường trong thời gian qua phải kể đến như DPG, CTD (Xây dựng), NKG (Thép) và REE (Điện & năng lượng) với biên độ tăng đều trên mức 2%. Ở chiều ngược lại, nhóm các Ngân hàng có vốn hóa lớn như BID, VCB, VPB, TCB… trở thành mục tiêu của “phe gấu” khi đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm quanh 1%.

Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã giảm điểm (216 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (107 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên. Tại ngưỡng hỗ trợ then chốt, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của các “chứng sĩ” khi xuất hiện những phiên kiểm định cung/cầu với diễn biến phân hóa trải dài trên nhiều nhóm ngành. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, VN-Index ở mức 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm (-0,7%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, VN-Index ở mức 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm

Thị trường tiếp tục “ế ẩm” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 655 triệu cổ phiếu (-3,91%), tương đương giá trị đạt 15.177 tỷ đồng (9,34%).

VN-Index kết phiên giảm về điểm số và đồng thời độ mở nghiêng về sắc đỏ khi chỉ có 11/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Gỗ (2,25%), Phân bón (0,3%) và Thủy sản (0,86%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thiết bị điện (-1,92%), Chứng khoán (-1,36%) và Y tế (-1,27%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 12/11: Cơ hội tiềm năng với VPB và HDB VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/11. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như VPB và HDB đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau 2 phiên tăng, VN-Index lại quay đầu đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch 12/11. Biên độ giảm không quá mạnh và thanh khoản suy giảm rõ rệt với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-18%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Phiên giảm này chưa mang nhiều tín hiệu tiêu cực và cũng chưa xâm phạm ngưỡng mua thăm dò 1.720 điểm trước đó nên chúng tôi vẫn duy trì kỳ vọng phục hồi của thị trường. Tuy nhiên, vị thế mua gia tăng cần thận trọng và chỉ mua thêm khi thị trường chung xuất hiện thêm tín hiệu được xác nhận về thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index biến động tăng giảm đan xen quanh khu vực 1.735 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đóng cửa tại 1.735 điểm qua hình thái nến đỏ thân trung bình, bảo toàn thành công đường MA10 nhưng vẫn nằm dưới MA20, qua đó, định hình góc nhìn kỹ thuật ngắn hạn đang dần cải thiện thông qua trạng thái cung cầu cân bằng quanh vùng hỗ trợ. Sự đối ứng giữa áp lực bán gia tăng nhẹ và lực cầu nâng đỡ duy trì trên giá trung bình phiên giúp chỉ số tránh được kịch bản tiêu cực, trong bối cảnh các chỉ báo định lượng như RSI(14) neo tại mốc 48 và MFI lùi về 38 phản ánh dòng tiền vào có phần suy yếu và chưa đủ sức áp đảo xu hướng.

Kịch bản chủ đạo trong phiên hôm nay 13/11 nghiêng về trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi lực cầu xác lập xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index biến động tăng giảm đan xen quanh khu vực 1.735 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, kiềm chế tâm lý mua đuổi trong các nhịp hồi phục và thực hiện giao dịch biên độ dựa trên mốc hỗ trợ 1.730–1.740 cùng vùng kháng cự 1.750–1.760, đồng thời chú ý đến các chủ đề đầu tư có câu chuyện riêng. Song song đó, dòng vốn trung và dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, tập trung tối ưu hóa danh mục vào các nhóm ngành chủ lực sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết thúc phiên giao với nến đỏ, nhưng thanh khoản có phần giảm so với cùng kỳ 10 phiên trước đó cho thấy lực cầu vẫn chiếm ưu thế chủ động trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD tiếp tục xu hướng đi lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Đường VN-Index chạm hỗ trợ quanh 1735 tương đương vùng MA20 và có tín hiệu phục hồi trở lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì xu hướng đi lên trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, cặp chỉ báo RSI và MACD đều ghi nhận diễn biến giảm sau khi đi ngang ở những phiên trước đó cho thấy quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1.735 tương ứng Senkou Span B. Chỉ báo ADX và CMF đều hướng xuống cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ có biến động tăng giảm đan xen quanh khu vực này trong các phiên tới.

Trong phiên 12/11, chỉ số chung điều chỉnh giảm và lùi về dưới 1.740 nhưng áp lực giảm điểm phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm công nghệ và bán lẻ. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như đầu tư công, chứng khoán và bất động sản trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng và dầu khí.

“Trước diễn biến hiện tại của thị trường, nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm đầu tư công, thép và bất động sản”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.