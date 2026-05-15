Nhận định chứng khoán 15/5: VN-Index tiếp đà tăng để kiểm định vùng 1.930-1.940

Xung lực tăng giá của thị trường khó có khả năng suy giảm

Phiên giao dịch tiếp tục mang dấu ấn đậm nét tới từ họ cổ phiếu nhà Vingroup, tuy nhiên điểm tích cực là sự đồng thuận của các “nhà băng” giúp chỉ số chung duy trì đà khởi sắc nhất định. Ngay lập tức trở lại với vai trò bệ đỡ chỉ số, chỉ tính riêng bộ đôi VIC (3,98%) và VHM (2,95%) đã đóng góp tới 17,7 điểm cho VN-Index, cùng với sắc xanh tới từ các cổ phiếu nhóm Ngân hàng đưa thị trường sở hữu mức giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện rải rác, chủ yếu tập trung ở những cổ phiếu Midcap với biên độ không lớn do đó, chỉ số chung không gặp phải lực cản nào đáng kể trên chuyến hành trình chinh phục những thử thách mới. Độ mở có yếu tố cải thiện khi số mã tăng điểm (165 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (128 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-19,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 14/5, VN-Index đóng cửa ở mức 1.925,46 điểm, tăng 27,09 điểm (1,43%).

Thanh khoản “teo tóp” trong ngày thị trường bứt phá về điểm số khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 676 triệu cổ phiếu (-30,92%), tương đương giá trị đạt 22.199 tỷ đồng (-25,71%).

Thị trường đóng cửa ở mức giá cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh có 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (3,06%), Công nghệ viễn thông (2,83%) và Ngân hàng (2,06%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-1,19%), Nhựa (-0,90%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-0,67%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 14/5.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên 14/5 đánh dấu ngày VN-Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhất từ trước tới nay nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE) và đồng thời, diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm “cổ phiếu vua”. Những yếu tố đó cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay tua giữa các nhóm ngành và thật khó để duy trì sắc xanh cho danh mục đầu tư nếu không kiên nhẫn nắm giữ những cái tên đã được “chọn mặt gửi vàng” trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Xét trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index “rút chân” ngay trên ngưỡng hỗ trợ MA10 (1.892 điểm) và nới rộng biên độ tăng điểm tới cuối phiên cho thấy xung lực tăng giá của thị trường khó có khả năng suy giảm một sớm một chiều.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn hơn đối với những cổ phiếu đã được chọn lựa kỹ lưỡng trong thời gian qua. Đối với chiều mua gia tăng, nhà đầu tư chỉ nên “gom hàng” khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh về mức định giá chiết khấu để có vị thế cổ phiếu an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang củng cố xu hướng tăng giá chủ đạo khi đóng cửa tại 1.919 điểm, xác lập vị thế vững chắc trên đường MA10 và MA20 cùng sự đồng thuận từ các chỉ báo kỹ thuật RSI (69) và MFI (58) cho thấy động lực tăng và dòng tiền đang cải thiện rõ rệt. Với việc phe mua chiếm ưu thế và duy trì giá đóng cửa gần mức cao nhất ngày, kịch bản khả quan trong phiên hôm nay 15/5 là chỉ số sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.930–1.940 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.930–1.940 điểm

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên gia tăng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi, đồng thời cân nhắc chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ và Đầu tư công tại các vùng hỗ trợ trung hạn để tối ưu hóa lợi nhuận trong giai đoạn thị trường duy trì đà tăng trưởng”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index quay trở lại đà tăng và đang giao dịch quanh vùng đỉnh cũ. Chỉ báo xung lực đang cải thiện nhẹ nhưng đang có dấu hiệu lưỡng lự cho thấy đà tăng chậm dần. Đồng thời, thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy chỉ số khó có thể vượt hoàn toàn khu vực đỉnh cũ.

“Đà tăng có thể chậm dần trong phiên hôm nay 15/5 và diễn biến rung lắc vẫn còn tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đây và hạn chế mua mới”, chuyên gia của YSVN nhận định.

