Nhận định chứng khoán 16-20/11: VN-Index tích lũy quanh vùng 1.750 điểm

VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp để tích lũy thêm

Tuần giao dịch mặc dù cải thiện nhẹ về điểm số, tuy nhiên diễn biến chung của các cổ phiếu vẫn còn hiện hữu những khó khăn nhất định. Khởi động kém suôn sẻ bằng cây nến giảm điểm trong phiên đầu tuần, VN-Index nhanh chóng phục hồi trở lại, chinh phục mốc giá 1.750 điểm nhưng sớm gặp phải nhiều chướng ngại, thu hẹp biên độ tăng điểm khi tâm lý chung của các “chứng sĩ” vẫn nhen nhóm những thận trọng. Trong bối cảnh diễn biến phân hóa trên diện rộng, thị trường vẫn biết cách nhào nặn những cổ phiếu nổi bật, liên tục duy trì sức mạnh giá vượt trội so với phần còn lại phải kể đến như CTD, REE, GMD… và điểm chung là chủ yếu nằm trong nhóm Midcap.

Ở chiều ngược lại, phần lớn các cổ phiếu Bất động sản, Chứng khoán và Ngân hàng đành ngậm ngùi kết phiên tuần trong sắc đỏ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được “ra tay” tới trong những phiên giao dịch tiếp theo. Trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến Con xoay (Spinning Top) thể hiện sự giằng co giữa cung/cầu trên nền thanh khoản khớp lệnh sụt giảm so với tuần trước và ở mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 9/11 – 13/11, VN-Index ở mức 1.734,93, tăng 9,57 điểm (0,55%).

Đóng cửa tuần giao dịch 9/11 – 13/11, VN-Index ở mức 1.734,93, tăng 9,57 điểm (0,55%).

Thị trường duy trì đà tích lũy, siết chặt biên độ dao động trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 710 triệu cổ phiếu (-14,64%), tương đương giá trị đạt 15.004 tỷ đồng (-11,25%).

VN-Index kết thúc tuần tăng về chỉ số, tuy nhiên độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ với 19/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Điện & Năng lượng (12,81%), Cảng biển (2,98%) và Bất động sản (2,56%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hàng tiêu dùng (-4,88%), Dầu khí (-3,86%) và Chứng khoán (-3,23%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần tăng nhẹ (0,55%) với thanh khoản không có nhiều đột biến nhưng cũng là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm của 2 tuần trước đã chững lại. VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong tuần này 16-20/11 để tích lũy thêm động lực trước khi có xu hướng tích cực rõ ràng hơn.

“Vị thế mua thăm dò ở quanh ngưỡng 1.720 điểm chưa mang lại nhiều lợi thế nên cũng tôi tiếp tục duy trì vị thế quan sát, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực từ thanh khoản trước khi có động thái gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục hướng lên với vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1.760 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh quanh mốc điểm 1.735 cùng thanh khoản thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó.

Trên khung đồ thị ngày, cặp chỉ báo RSI và MACD đều đi ngang cho thấy quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1.730-1.750 đang diễn ra. Chỉ số chung tiếp tục bám sát đường MA20 của dải bollinger band cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh khu vực này trong các phiên sắp trước khi tiếp tục tiến tới vùng 1.760 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF và MFI vẫn đang hướng lên trên cho thấy xu hướng ngắn hạn hồi phục của thị trường tiếp tục được duy trì. Đồng thời, chỉ số chung tiếp tục bám sát mây senkou span B tương đương mốc 1.735 cho thấy xác suất cao chỉ số chung sẽ tiếp tục hướng lên với vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1.760 điểm.

VN-Index tiếp tục hướng lên với vùng kháng cự ngắn hạn quanh vùng 1.760 điểm (Ảnh minh hoạ: KT)

“Với việc đà tăng của chỉ số đang có dấu hiệu giảm tốc, những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm đầu tư công, thép và bất động sản”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.735 điểm với một cây nến xanh thân ngắn nằm trên MA10 nhưng vẫn thấp hơn MA20, phản ánh trạng thái giằng co cân bằng khi cung cầu chưa thực sự đồng thuận. Mặc dù bên mua có phần chiếm ưu thế về cuối phiên với điểm số neo gần mức cao nhất ngày, dòng tiền thực tế vẫn đang suy yếu với chỉ báo MFI duy trì ở vùng thấp 32, trong khi RSI(14) trung tính ở mức 48 cho thấy xu hướng tăng chưa được xác nhận và thị trường cần thêm thời gian kiểm định các vùng cản.

Theo kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động hẹp vào đầu phiên trước khi phân hóa rõ nét hơn về cuối ngày, đòi hỏi nhà đầu tư ngắn hạn phải giữ tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và giao dịch biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.730–1.740 cùng kháng cự 1.750–1.760, đồng thời chú ý các chủ đề đầu tư có câu chuyện riêng. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ để giải ngân từng phần, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

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