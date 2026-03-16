Nhận định chứng khoán 16-20/3: VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và đi ngang

VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn

Trong tuần qua 16-20/3, VN-Index ghi nhận áp lực bán gia tăng mạnh ngay trong phiên đầu tuần với mức giảm lên tới 6,51%, sau đó chỉ số tiếp tục dao động rung lắc trong các phiên còn lại. VN-Index kết tuần quanh mức 1.696,24 điểm, giảm 4,05% so với thứ Sáu liền trước

Khối ngoại mua ròng hơn 1.155 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua, trong đó chịu áp lực bán ròng lớn nhất là các cổ phiếu STB, VHM, VIC. Ở chiều ngược lại, MWG được ưu tiên mua ròng bên cạnh VNM, HPG.

Hầu hết các nhóm ngành đều diễn biến điều chỉnh, trong đó các nhóm ngành chịu áp lực bán mạnh nhất bao gồm Dầu khí, Công nghệ, Chứng khoán và Bất động sản.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành cây nến đỏ rút chân trên đồ thị tuần sau khi tiệm cận vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Cùng với đó, thanh khoản trên mức trung bình, cho thấy áp lực bán có phần gia tăng của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn thị trường đang nằm trong vùng giá cao. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.650 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,... Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần hôm nay 16/3 và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.650 điểm. Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang quanh vùng giá hiện tại với biên độ hẹp trong các phiên giao dịch đầu tuần.

“Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao mặc dù đã có chiều hướng giảm nên các nhà đầu tư chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Nhận định xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, chuyên gia của YSVN cho rằng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn nên thị trường có thể sẽ tiếp tục có diễn biến phân hóa với thanh khoản thấp trong những tuần giao dịch tới. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index tiếp tục điều chỉnh do ảnh hưởng từ nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đóng cửa tuần dưới mức 1.700 điểm. Chỉ số đang thiết lập nền giá mới phía trên đường trung bình động 200 ngày, tương ứng vùng 1.635-1.655 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành vùng dao động mới, trong khoảng từ 1.635-1.655 điểm đến 1.735-1.750 điểm trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái tiền mặt trên 50% ở thời điểm hiện tại. Đối với các hoạt động mua trading nên ưu tiên mua lướt trên các vị thế có sẵn tại các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

