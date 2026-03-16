中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 16-20/3: VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và đi ngang

Thứ Hai, 06:15, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn thị trường đang nằm trong vùng giá cao. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.650 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm.

VN-Index tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn

Trong tuần qua 16-20/3, VN-Index ghi nhận áp lực bán gia tăng mạnh ngay trong phiên đầu tuần với mức giảm lên tới 6,51%, sau đó chỉ số tiếp tục dao động rung lắc trong các phiên còn lại. VN-Index kết tuần quanh mức 1.696,24 điểm, giảm 4,05% so với thứ Sáu liền trước

Khối ngoại mua ròng hơn 1.155 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua, trong đó chịu áp lực bán ròng lớn nhất là các cổ phiếu STB, VHM, VIC. Ở chiều ngược lại, MWG được ưu tiên mua ròng bên cạnh VNM, HPG.

N-Index kết tuần quanh mức 1.696,24 điểm

Hầu hết các nhóm ngành đều diễn biến điều chỉnh, trong đó các nhóm ngành chịu áp lực bán mạnh nhất bao gồm Dầu khí, Công nghệ, Chứng khoán và Bất động sản.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành cây nến đỏ rút chân trên đồ thị tuần sau khi tiệm cận vùng hỗ trợ 1.650 điểm. Cùng với đó, thanh khoản trên mức trung bình, cho thấy áp lực bán có phần gia tăng của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục biến động rung lắc và có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn thị trường đang nằm trong vùng giá cao. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.650 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.750 điểm. 

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,... Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang

Cùng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần hôm nay 16/3 và VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng 1.650 điểm. Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang quanh vùng giá hiện tại với biên độ hẹp trong các phiên giao dịch đầu tuần.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục tích lũy và đi ngang (Ảnh minh họa: KT)

“Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao mặc dù đã có chiều hướng giảm nên các nhà đầu tư chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Các nhà đầu tư chưa nên mua trở lại trong giai đoạn này và chỉ nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp”, chuyên gia của YSVN lưu ý.

Nhận định xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, chuyên gia của YSVN cho rằng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn nên thị trường có thể sẽ tiếp tục có diễn biến phân hóa với thanh khoản thấp trong những tuần giao dịch tới. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-50% danh mục.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index tiếp tục điều chỉnh do ảnh hưởng từ nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và đóng cửa tuần dưới mức 1.700 điểm. Chỉ số đang thiết lập nền giá mới phía trên đường trung bình động 200 ngày, tương ứng vùng 1.635-1.655 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ hình thành vùng dao động mới, trong khoảng từ 1.635-1.655 điểm đến 1.735-1.750 điểm trong ngắn hạn.

“Nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái tiền mặt trên 50% ở thời điểm hiện tại. Đối với các hoạt động mua trading nên ưu tiên mua lướt trên các vị thế có sẵn tại các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/3

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Tag: Chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán chứng khoán hôm nay VN-Index
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kịch bản nào cho VN-Index khi xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt?
Kịch bản nào cho VN-Index khi xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt?

VOV.VN - Xung đột Trung Đông đang khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi giá dầu và chỉ số USD tăng nhanh trong thời gian ngắn. Những yếu tố này được cho là có thể tác động đáng kể đến kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam, khiến VN-Index đứng trước nhiều kịch bản biến động trong thời gian tới.

Kịch bản nào cho VN-Index khi xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt?

Kịch bản nào cho VN-Index khi xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt?

VOV.VN - Xung đột Trung Đông đang khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi giá dầu và chỉ số USD tăng nhanh trong thời gian ngắn. Những yếu tố này được cho là có thể tác động đáng kể đến kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam, khiến VN-Index đứng trước nhiều kịch bản biến động trong thời gian tới.

Nhận định chứng khoán 13/3: VN-Index đi ngang, tích lũy trong biên độ 1.650-1.750
Nhận định chứng khoán 13/3: VN-Index đi ngang, tích lũy trong biên độ 1.650-1.750

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại hoặc giảm trong phiên hôm nay 13/3. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên thị trường có khả năng sẽ quay trở lại đà giảm thử thách lại mức đáy cũ hoặc mức thấp hơn 1.600 điểm của VN-Index.

Nhận định chứng khoán 13/3: VN-Index đi ngang, tích lũy trong biên độ 1.650-1.750

Nhận định chứng khoán 13/3: VN-Index đi ngang, tích lũy trong biên độ 1.650-1.750

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại hoặc giảm trong phiên hôm nay 13/3. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao nên thị trường có khả năng sẽ quay trở lại đà giảm thử thách lại mức đáy cũ hoặc mức thấp hơn 1.600 điểm của VN-Index.

Chứng khoán Việt chao đảo vì căng thẳng Trung Đông, VN-Index "rơi" hơn 110 điểm
Chứng khoán Việt chao đảo vì căng thẳng Trung Đông, VN-Index "rơi" hơn 110 điểm

VOV.VN - Sáng 9/3, thị trường chứng khoán Việt rơi vào trạng thái bán tháo, nhiều mã “trắng bên mua”. Áp lực xả hàng ồ ạt kéo VN-Index lao dốc hơn 110 điểm chỉ sau ít giờ giao dịch, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang khiến giá dầu thế giới tăng sốc và tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn.

Chứng khoán Việt chao đảo vì căng thẳng Trung Đông, VN-Index "rơi" hơn 110 điểm

Chứng khoán Việt chao đảo vì căng thẳng Trung Đông, VN-Index "rơi" hơn 110 điểm

VOV.VN - Sáng 9/3, thị trường chứng khoán Việt rơi vào trạng thái bán tháo, nhiều mã “trắng bên mua”. Áp lực xả hàng ồ ạt kéo VN-Index lao dốc hơn 110 điểm chỉ sau ít giờ giao dịch, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang khiến giá dầu thế giới tăng sốc và tâm lý nhà đầu tư trở nên hoảng loạn.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá