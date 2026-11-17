Nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát, hạn chế mua thêm

VN-Index khởi động tuần mới tương đối hưng phấn khi chỉ số đã có thời điểm chinh phục lại mốc 1.750 điểm, thế nhưng tâm lý thận trọng lại một lần nữa đóng vai “kỳ đà cản mũi”, thu hẹp đáng kể biên độ tăng điểm. Bất động sản và Xây dựng – Những cái tên vốn có sức mạnh giá vượt trội so với thị trường trong nhiều phiên trở lại đây nay trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi nhiều cổ phiếu rơi mạnh trên ngưỡng 3% như HDC, KDH, CTD và thậm chí DPG đóng cửa trong ngưỡng giá sản, gây ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý dòng tiền đầu cơ ở thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Hàng tiêu dùng và Bán lẻ gây nhiều chú ý với MCH (5,26%) và DGW (3,29%), DMX (3,20%) là những cái tên sở hữu biên độ tăng điểm mạnh mẽ nhất. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm (231 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (105 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới (-32%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, VN-Index ở mức 1.736,89 điểm, tăng 1,96 điểm (0,11%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, VN-Index ở mức 1.736,89 điểm, tăng 1,96 điểm

Thị trường vắng bóng người mua kẻ bán khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm tới (-32%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 527 triệu cổ phiếu (-19,88%), tương đương giá trị đạt 11.899 tỷ đồng (-21,56%).

Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc xanh, độ mở nghiêng về sắc đỏ với 24/35 nhóm ngành kết phiên giảm điểm. Hàng tiêu dùng (1,36%), Bất động sản (1,24%) và Chăn nuôi (1,03%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Gỗ (-3,47%), Giấy & Bao bì (-1,72%) và Cảng biển (-1,61%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 16-20/11: VN-Index tích lũy quanh vùng 1.750 điểm VOV.VN - VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co, tích lũy trong vùng 1.730-1.760 điểm trong tuần 16-20/11 khi thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện rõ nét. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi và chờ thêm tín hiệu xác nhận xu hướng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng phần lớn các nhóm cổ phiếu đều giảm điểm. Biên độ tăng của thị trường chung bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (MCH, VIC) mà không có sự lan tỏa. Thanh khoản siết chặt, khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên (-32%). Với những diễn biến có phần tiêu cực cho thấy sắc xanh trong phiên 16/11 khiến cho tâm lý của nhà đầu tư lại lo lắng và phân vân hơn.

“Dòng tiền đang mất hút, tâm lý của giới đầu tư rất thận trọng. Vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát, hạn chế việc mua tăng thêm tỷ trọng, tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi những tín hiệu bùng nổ của thanh khoản trước khi quay lại vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xem quanh hỗ trợ 1.735

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi những tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.737 điểm trên đồ thị ngày, duy trì thành công trên đường MA10 nhưng vẫn tiệm cận dưới MA20 trong bối cảnh cung cầu giữ trạng thái cân bằng và các chỉ báo kỹ thuật vận động quanh vùng trung tính với RSI(14) đạt 49 và MFI lùi về 37 phản ánh dòng tiền suy yếu. Kịch bản chủ đạo cho phiên giao dịch hôm nay 17/11 nghiêng về trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi chỉ số xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tuyệt đối không mua đuổi trong các nhịp tăng và tận dụng biên độ dao động giữa vùng hỗ trợ 1.730–1.740 cùng kháng cự 1.750–1.760 để giao dịch linh hoạt, đồng thời chú ý đến các chủ đề đầu tư có câu chuyện riêng. Trong khi đó, dòng tiền trung và dài hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, ưu tiên nhóm cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xem quanh hỗ trợ 1.735 (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến Inverted hammer cho thấy sự áp đảo của lực cung trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra lại hỗ trợ ở đường MA20 (1740) với thanh khoản hạ thấp cho thấy sự thiếu vắng của lực cầu trên thị trường. Chỉ báo MACD và RSI gần như vận động đi ngang cho thấy VN-Index đang trong trạng thái cân bằng cung-cầu ở khu vực 1.720-1.740.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index vẫn đang vận động trên mây kumo flat cùng với việc ADX ở mức thấp cho thấy xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục có những phiên tăng giảm đan xem quanh hỗ trợ 1.735 - tương ứng với đường Senkouspan B.

“Thị trường đang trong nỗ lực củng cố hỗ trợ 1.720-1.740, tuy nhiên chưa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dòng tiền. Nhà đầu tư có thể chốt lời đối với cổ phiếu xuất hiện lực cung lớn ở vùng giá cao và chỉ duy trì nắm giữ những mã giữ vững vùng hỗ trợ và xu hướng đi lên ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu đang đi ngang ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn và kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu xác nhận cân bằng của thị trường để giải ngân”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

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