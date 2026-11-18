► Một số cổ phiếu cần quan tâm 18/11: Cơ hội tiềm năng với TCB và PVS

Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và chưa vội mua thêm

VN-Index kết phiên chiều 17/11 không có nhiều biến động so với phiên sáng khi chủ đạo vẫn là sắc đỏ, tuy nhiên diễn biến phân hóa có phần mạnh mẽ hơn. Những cổ phiếu giữ vững sắc xanh trong phiên sáng tiếp tục nới rộng biên độ tăng điểm trong phiên chiều và kết phiên với biên độ bứt phá trên ngưỡng 3% phải kể đến như KDH (Bất động sản), POW (Điện & Năng lượng) và DBC (Chăn nuôi).

Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn khi biên độ giảm của BSR và PVT xuống quanh ngưỡng (-5%), kéo theo đà giảm của hầu hết các cổ phiếu khác cùng ngành. Trong ngày các “nhà băng” bị khối ngoại bỏ rơi, bộ đôi ngân hàng quốc doanh VCB và BID điều chỉnh mạnh nhất trong ngành với biên độ quanh ngưỡng (-2%) và đồng thời gây ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số chung. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (220 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (113 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index ở mức 1.726,72 điểm, giảm 10,17 điểm (-0,59%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index ở mức 1.726,72 điểm, giảm 10,17 điểm

Mặc dù có cải thiện so với phiên liền trước, tuy nhiên khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 637 triệu cổ phiếu (20,91%), tương đương giá trị đạt 14.990 tỷ đồng (25,98%).

Một lần nữa sắc đỏ lại chiếm ưu thế với 27/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Xây dựng (0,85%), Điện & Năng lượng (0,7%) và Nước & Môi trường (0,54%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Khai khoáng (-3,75%), Dầu khí (-3,63%) và Vận tải hàng hóa (-2,73%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 17/11: Dòng tiền suy yếu, nhà đầu tư nên hạn chế mua thêm VOV.VN - Thanh khoản giảm mạnh, độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Phiên giao dịch hôm nay 17/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận xu hướng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), tiếp tục là một phiên sắc đỏ nắm thế thượng phong khi nhiều cổ phiếu Bluechip trong nhóm Ngân hàng và Dầu khí gây ảnh hưởng không nhỏ tới điểm số và đồng thời lực cầu chỉ tập trung ở một số nhóm ngành nhất định tiếp tục là yếu tố thử thách lòng kiên trì của các “chứng sĩ”. Trong bối cảnh biên độ dao động của chỉ số được siết chặt và VN-Index hiện đang tiến gần đến những vùng giá then chốt, diễn biến trong những phiên tiếp theo sẽ đáng mong chờ khi bản lề xu hướng sắp tới của thị trường chung sẽ sớm được hình thành.

“Nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục hiện tại và chưa vội mở mua thêm khi những thiếu vắng những tín hiệu tích cực về độ mở thị trường cũng như sự trở lại của thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Rủi ro tiếp tục gia tăng

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thanh khoản dù tăng lên gần 15.000 tỷ đồng nhưng vẫn dưới trung bình, trong khi độ rộng tiếp tục nghiêng mạnh về bên giảm. Sau nhiều lần thất bại quanh vùng 1.740 – 1.750 điểm, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và ưu tiên đóng các vị thế yếu hơn là mở mới. Thị trường vì vậy chưa nghiêng hẳn sang trạng thái bán tháo nhưng khả năng hồi phục mạnh cũng ngày càng hạn chế nếu không xuất hiện catalyst mới.

“Rủi ro tiếp tục gia tăng dù thị trường chưa xuất hiện áp lực bán tháo diện rộng. Nhà đầu tư nên ưu tiên bảo vệ danh mục, đóng các vị thế lãi đang có dấu hiệu giảm động lượng hoặc các vị thế không nối đà tăng nhanh như kỳ vọng nhằm hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục xuống mức 40% cổ phiếu/60% để tránh các biến động trái chiều lớn xảy ra khi thị trường thật sự suy yếu. Tập trung vào một số cổ phiếu vốn trung bình – lớn có sức mạnh tương đối, KQKD tăng trưởng và luận điểm triển vọng vẫn còn rõ ràng như nhóm Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Tiện ích (NT2, REE, POW, HDG) và một số mã riêng lẻ như DPG, NVB, TCH, TV2, NTP, BWE”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Rủi ro tiếp tục gia tăng (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến Hammer thể hiện nỗ lực duy trì vùng điểm số 1.720-1.740.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang nỗ lực giữ vùng hỗ trợ 1.730 tại đường Tenkan và Kijun. Hai đường +/-DI dao động đan xen cho thấy diễn biến giằng co, trồi sụt trong phiên của chỉ số. Dải Bollinger đang có xu hướng bo lại nên VN-Index sẽ vận động tăng giảm ở vùng 1.720-1.740 để cân bằng trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên với nến hammer và bóng nến dưới dài cho thấy nỗ lực giữ khu vực hỗ trợ 1.720 – 1.730. Chỉ báo CMF gần như đi ngang quanh mốc 0 và chỉ báo MACD có tín hiệu tạo đáy nên kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp hồi phục trong phiên tiếp theo.

“Thị trường tiếp tục vận động giằng co, tuy nhiên vẫn thể hiện nỗ lực củng cố vùng điểm 1.720-1.730. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ đối với cổ phiếu củng cố hỗ trợ thuyết phục và có tín hiệu thu hút lực cầu ở khu vực này tại những nhịp rung lắc của thị trường trong những phiên tới”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.