► Một số cổ phiếu cần quan tâm 20/11: Cơ hội tiềm năng với DPM và GMD

Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ đợi

Phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp của VN-Index khi áp lực bán có phần mạnh tay, đẩy chỉ số rơi xuống mốc 1.700 điểm. Hầu hết thời gian giao dịch, thị trường chưa một lần được nếm trải sắc xanh trong ngày đáo hạn phái sinh với nhiều biến số tới từ biến động của cổ phiếu sở hữu vốn hóa lớn nhất – VIC. Phần còn lại của thị trường chủ yếu ghi nhận đà giảm ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VNM, CTG và BSR… là những cái tên có biên độ điều chỉnh trên mức (-1,5%).

Ở chiều ngược lại, VN-Index cũng không thiếu những cổ phiếu sở hữu xung lực tăng ấn tượng, phát đi tín hiệu ngược dòng mạnh mẽ đáng lưu ý như HVN, CTD, POW… Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (218 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (112 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index ở mức 1.689,62 điểm, giảm 13,39 điểm (-0,79%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index ở mức 1.689,62 điểm, giảm 13,39 điểm

Thanh khoản sụt giảm trở lại và tiếp tục ở mức thấp hơn (-22%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 654 triệu cổ phiếu (-15,49%), tương đương giá trị đạt 15.035 tỷ đồng (-14,13%).

Phiên đáo hạn phái sinh với phần thắng thuộc về phe bán khi 24/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Thiết bị điện (2,94%), Nước và môi trường (0,75%) và Cao su (0,68%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-1,90%), Bất động sản (-1,67%) và Giấy, Bao bì (-1,66%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 19/11: VN-Index có thể tiếp tục dò đáy VOV.VN - VN-Index giảm 23,71 điểm, lùi về sát mốc 1.700 điểm. Trong phiên giao dịch hôm nay 19/11, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục, chưa vội bắt đáy hay gia tăng tỷ trọng khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên đáo hạn phái sinh tháng 11 kết thúc với chủ đạo là sắc đỏ khi chỉ tính riêng “ông lớn” VIC đã chiếm hơn phân nửa số điểm giảm của VN-Index và các cổ phiếu Bluechip khác trong rổ VN30 cũng chẳng phải ngoại lệ khi chỉ vỏn vẹn 4 cổ phiếu (BID, GVR, MCH và VIB) còn giữ được sắc xanh. Trong bối cảnh độ mở thị trường còn nhiều khó khăn bủa vây, chúng tôi cho rằng diễn biến chung của các nhóm cổ phiếu có một số điểm tích cực nhất định khi biên độ giảm điểm của các cổ phiếu vốn hóa lớn hầu hết chỉ quanh ngưỡng (-1%); Nhóm cổ phiếu có mức độ tương quan cao với thị trường chung, đại diện cho dòng tiền đầu cơ như Bất động sản, Chứng khoán dường như từ chối suy yếu thêm và sắc xanh quay trở lại với những cái tên nổi bật ở nhiều nhóm ngành, vốn đã sở hữu xung lực giá mạnh mẽ thời gian qua như HVN, CTD, POW…

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và kiên nhẫn chờ đợi sắc xanh quay trở lại với VN-Index, đi cùng với dấu hiệu đột biến của thanh khoản”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index đối mặt với rủi ro tiếp tục điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giảm điểm về vùng 1.680-1.690 cho thấy động lực chung tiếp tục suy yếu.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung bám vào đường biên dưới dải Bollinger hướng xuống, đồng thời chỉ báo MACD và RSI mặc dù ở vùng thấp nhưng chưa có tín hiệu tạo đáy nên xác suất cao thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc.

VN-Index đối mặt với rủi ro tiếp tục điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF hướng xuống và thanh khoản duy trì dưới ngưỡng trung bình 20 phiên. DI- đang có dấu hiệu suy yếu và MACD đã ở vùng quá bán mạnh nên có thể kì vọng VN Index sẽ có những nhịp phục hồi trong các phiên tới.

“VN-Index tiếp tục lùi điểm về vùng hỗ trợ 1.680-1.700 vào phiên 19/11. Nhà đầu tư nên theo dõi vận động thị trường và chưa vội giải ngân khi các tín hiệu hồi phục chưa được xác nhận trên thị trường. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ ở cổ phiếu củng cố hỗ trợ thuyết phục trong xu hướng tăng cho mục tiêu lướt sóng T+”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC) đánh giá, VN-Index đóng cửa tại 1.690 điểm qua một cây nến đỏ thân trung bình dưới các đường trung bình động MA10 và MA20, phản ánh xu hướng ngắn hạn thiên về thận trọng khi bên bán chiếm ưu thế và động lượng giá chưa đủ lực đảo chiều. Với các chỉ báo RSI ở mức 37 và MFI ở mức 38 cho thấy cả động lực tăng lẫn dòng tiền vào đều suy yếu, thị trường đối mặt với rủi ro tiếp tục điều chỉnh và có kịch bản kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.680–1.690 ngay đầu phiên hôm nay 20/11 trước khi có diễn biến rõ ràng hơn về cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng ở các nhịp hồi kỹ thuật, tránh dùng đòn bẩy và chỉ xem xét giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy cùng thanh khoản cải thiện, đồng thời quan sát các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp thị trường lùi về vùng hỗ trợ để giải ngân thăm dò từng phần, tập trung vào các cổ phiếu cơ bản tốt và tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh hay thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.