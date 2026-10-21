Nhận định chứng khoán 21/10: Tín hiệu đảo chiều chưa rõ, ưu tiên quản trị rủi ro

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/10: Cơ hội tiềm năng với ANV và DPM

Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận

Trong bối cảnh tâm lý giao dịch thận trọng gây ra nhiều chướng ngại, đè nén chỉ số dưới ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian khớp lệnh, VN-Index chỉ thực sự trở lại vào cuối ngày 20/10 khi lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ ở nhiều nhóm ngành và lấy lại sắc xanh dù cho một số “ông lớn” đang muốn thử thách lòng kiên trì của thị trường chung. Mặc dù dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ, tuy nhiên nhiều cổ phiếu vẫn biết cách tỏa sáng, đóng cửa trong sắc tím phải kể đến như SZC (Bất động sản Khu công nghiệp), PNJ (Bán lẻ), DPG (Xây dựng). Bên cạnh nhóm Midcap, TCB và HPG là hai cổ phiếu Bluechip thu hút nhiều sự chú ý khi được khối ngoại “ưu ái” cùng với biên độ tăng điểm lần lượt ở mức (2,11%) và (2,68%).

Ở chiều ngược lại, VHM và HDB là hai cái tên gây giảm điểm nhiều nhất tới thị trường chung với biên độ điều chỉnh lần lượt ở mức (-4,15%) và (-2,86%). Sắc xanh chiếm phần ưu thế khi số mã tăng điểm (188 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (115 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-7,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.691,97, tăng 2,13 điểm (0,13%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.691,97, tăng 2,13 điểm

Thị trường chưa có tín hiệu bùng nổ về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-7,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 576 triệu cổ phiếu (-5,75%), tương đương giá trị đạt 13.309 tỷ đồng (-0,55%).

Mặc dù chỉ số kết phiên gần ngưỡng giá tham chiếu, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh với 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Y tế (4,26%), Thép (2,66%) và Bất động sản Khu công nghiệp (2,50%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Đường (-3,16%), Thủy sản (-1,03%) và Bảo hiểm (-0,96%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 20/10: VN-Index có thể lùi sâu về vùng hỗ trợ VOV.VN - VN-Index mất mốc 1.700 điểm trong phiên 19/10 khi áp lực bán gia tăng. Các công ty chứng khoán cảnh báo chỉ số có thể lùi về vùng 1.660–1.680 điểm, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng và chưa vội bắt đáy.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc xanh đã quay lại, VN-Index đóng cửa tăng điểm nhẹ sau phiên giảm mạnh trước đó. Sắc xanh có phần lan tỏa ra nhiều nhóm ngành mà không quá tập trung ở vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Điểm trừ là biên độ tăng chưa lớn và thanh khoản vẫn ở mức thấp chưa thấy động lực bứt phá tăng mạnh về trước. Tuy nhiên, VN-Index đảo chiều tăng điểm sau khi đã test mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.670 điểm hình thành thân nến Doji cho thấy áp lực bán đã chững lại đáng kể. Tín hiệu này cho thấy khả năng cao VN-Index có thể sẽ tăng điểm phục hồi trong các phiên tới, với kỳ vọng sẽ hướng đến mốc kháng cự 1.740 điểm.

“Kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi, tuy nhiên do thanh khoản vẫn ở mức thấp và biên độ tăng điểm chưa cao nên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm thận trọng chưa vội mở vị thế mua ròng mới, căn nhịp hồi nếu thanh khoản không có cải thiện thì ưu tiên vị thế bán, giảm bớt tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đang thua lỗ”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.692 điểm dưới ngưỡng MA10 và MA20, đi kèm tín hiệu suy yếu từ các chỉ báo động lượng như RSI (31) và MFI (21), phản ánh dòng tiền đang rút lui và đà tăng tạm thời chững lại. Với bối cảnh kỹ thuật hiện tại, kịch bản kém khả quan là chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần ngay đầu phiên hôm nay 21/10 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên chủ động hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, hạn chế sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, đồng thời tập trung quan sát các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng. Ngược lại, đối với vị thế trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN-Index chững lại đà giảm sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.675 điểm và đảo chiều tăng trở lại. Chỉ số đóng cửa với nến Doji đỏ có bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện về cuối phiên, giúp thu hẹp đà giảm và cải thiện trạng thái thị trường.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI chững lại đà giảm khi tiến vào vùng quá bán và có dấu hiệu hình thành đáy ngắn hạn, trong khi MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 nhưng histogram âm thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế, dù động lượng tiêu cực đang suy yếu và thị trường có khả năng bước vào giai đoạn cân bằng.

“VN-Index đang có dấu hiệu cân bằng quanh vùng 1.675 điểm và có thể xuất hiện nhịp hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.700 điểm. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn kết thúc, thị trường cần ghi nhận nhịp tăng với thanh khoản cải thiện, đồng thời hình thành cấu trúc đáy sau cao hơn. Trong thời gian tới, nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng kháng cự gần và ưu tiên quản trị rủi ro cho đến khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.