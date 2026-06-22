Nhận định chứng khoán 22-26/6: VN-Index giằng co quanh vùng 1.820–1.830 điểm

Xu hướng giảm điểm trước đó đã chững lại

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới với những kỳ vọng tươi sáng hơn khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ với 60 ngày đình chiến tạm thời và giá dầu thoái lui về vùng giá thấp hơn mang lại những kỳ vọng tích cực về lạm phát nhiều khả năng sẽ sớm hạ nhiệt. Chỉ số cải thiện tích cực và đã có thời điểm lấp lại vùng “gap” giảm mở ra vào tuần trước tại ngưỡng giá 1.838 điểm, thế nhưng biên độ phục hồi phần dựa vào nhóm cổ phiếu họ nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE) và phần còn lại của thị trường trải qua những áp lực tâm lý không mấy khả quan.

Mặc dù độ mở thị trường và phân bổ dòng tiền chịu sự chi phối của “phe gấu”, điểm tích cực nhỏ của VN-Index tuần qua là thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu cải thiện (15,9%) so với tuần trước nhưng vẫn ở mức thấp hơn (-22,8%) so với mức bình quân 20 tuần. Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến biến động cung cầu do cơ cấu quỹ nhưng nhìn chung sắc đỏ vẫn chiếm “thế thượng phong” và sắc xanh chỉ tập trung ở một số cổ phiếu Midcap có khả năng ngược dòng thị trường. Đóng cửa tuần giao dịch 15 - 19/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.824.53, tăng 32,88 điểm (1,84%).

Đóng cửa tuần giao dịch 15 - 19/6, VN-Index đóng cửa ở mức 1.824.53, tăng 32,88 điểm

VN-Index ghi nhận đà cải thiện về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (15,9%) so với tuần giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 707 triệu cổ phiếu (20,88%), tương đương giá trị đạt 20.530 tỷ đồng (29,59%).

Tuần thống trị của các cổ phiếu họ Vingroup và nhóm Chứng khoán vốn hóa vừa và thị trường đóng cửa với 14/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán (4,87%), Bất động sản (4,17%) và Bán lẻ (3,95%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-4,33%), Phân bón (-2,75%) và Thực phẩm tiêu dùng (-1,27%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần qua.

Nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm điều gì ở doanh nghiệp Việt? VOV.VN - Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhà đầu tư toàn cầu không chỉ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mà còn đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch, chất lượng quản trị và chiến lược phát triển dài hạn của DN Việt

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa phục hồi mạnh (1,84%) với thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước (16,4%), nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-22,4%) so với mức bình quân 20 tuần. Hơn nữa tuần tăng điểm vừa qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM VPL, VRE) mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành cho thấy sự phân hóa rất mạnh. VN-Index đã test thành công mốc kháng cự 1.820 – 1.830 điểm trong tuần đã cho thấy tín hiệu phục hồi về điểm số của thị trường chung, báo hiệu xu hướng giảm điểm trước đó đã chững lại. Tuy nhiên, vị thế mua mới vẫn chưa được khuyến nghị bởi dòng tiền tăng điểm chưa có sự lan tỏa và thanh khoản chưa có sự bùng nổ.

“Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới, cần kiên nhẫn chờ đợi dòng tiền tăng điểm có sự phân bổ và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, cùng với đó là tín hiệu cải thiện rõ nét về thanh khoản”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index duy trì nhịp giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.820–1.830 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.825 điểm, nằm giữa đường MA10 và MA20 cùng chỉ báo RSI(14) ở mức 48, phản ánh áp lực bán gia tăng nhưng chưa đủ áp đảo để phá vỡ cấu trúc hỗ trợ ngắn hạn. Với việc dòng tiền suy yếu qua chỉ báo MFI (33), thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì nhịp giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.820–1.830 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn, do đó, chiến lược tối ưu lúc này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.820–1.830 và kháng cự 1.840–1.850, ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore, trong khi nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index duy trì nhịp giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1.820–1.830 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách đường MA50 tương ứng vùng 1.845-1.865 điểm trong giai đoạn cuối tháng 6. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ duy trì diễn biến luân phiên tăng điểm để hỗ trợ thị trường trong các tuần cuối tháng 6. Các nhóm cổ phiếu khác sẽ tiếp tục phân hóa theo câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

“Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế đang có và chủ động chốt lời một phần khi VN-Index tiếp cận vùng cản quanh đường MA50”, chuyên gia của BVSC nêu quan điểm.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với IDC và MSN