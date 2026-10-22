Nhận định chứng khoán 22/10: Nhịp hồi phục có thể đưa VN-Index lên 1.780 điểm

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Nhịp hồi phục kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.770 – 1.780 điểm

Mở cửa phiên sáng 21/10, VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.700 điểm nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup và dòng ngân hàng. Dù vậy, áp lực chốt lời vẫn gia tăng ở nhóm dầu khí cùng một số mã vốn hóa lớn như HDB, VPB. Nổi bật trong phiên sáng 21/10 thuộc về nhóm chứng khoán với sắc xanh nổi bật từ VIX (+4,53%), VND (+2,57%) và VCI (+2,10%). Tạm dừng phiên sáng, VN-Index đóng cửa tại 1728,36 điểm, tăng 36.39 điểm so với mức tham chiếu.

Bước sang phiên giao dịch chiều, chỉ số chung ghi nhận lực cầu tích cực ở nhóm cổ phiếu Vingroup giúp chỉ số chung phần nào nới rộng đà tăng và nhanh chóng chinh phục vùng điểm 1.730. Đà tăng tiếp tục được duy trì khi một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán tiếp tục ghi nhận lực cầu tích cực cùng sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ. Nổi bật trong phiên giao dịch chiều là lực cầu tích cực đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản với DIG (+6,47%), TCH (+5,31%) và NLG tăng trần. Khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay với tổng giá trị ròng đạt 192,93 tỷ đồng, tập trung mua MSN, VIC, và TCB. Kết phiên giao dịch ngày 21/10, VN Index đóng cửa tại 1.738,67 điểm, tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%.

Kết phiên giao dịch ngày 21/10, VN Index đóng cửa tại 1.738,67 điểm, tăng 46,70 điểm

Phiên giao dịch bùng nổ của VN-Index khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn tới (51,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 949 triệu cổ phiếu (64,78%), tương đương giá trị đạt 20.340 tỷ đồng (52,83%).

Thị trường khép lại với độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 30/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (6%), Thiết bị điện (5,09%) và Dịch vụ tư vấn (3,63%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Khai khoáng (-1,89%), Bảo hiểm (-1,19%) và Y tế (-0,23%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng VOV.VN - VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Đà bứt phá chủ yếu nhờ bộ đôi VIC và VHM, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng vọt.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau những chuỗi ngày giao dịch ảm đạm thì phiên 21/10 đã xuất hiện những tín hiệu rất tích cực. VN-Index có phiên bùng nổ tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Thanh khoản tăng mạnh so với các phiên trước, khối lượng khớp lệnh ở mức cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây và vượt (51,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Tăng mạnh về điểm số, song điểm đáng chú ý là biên độ tăng của thị trường chung phụ thuộc rất lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC & VHM đã chiếm tới 30,16 điểm tăng trong tổng số 46,7 điểm tăng của VN-Index). Tuy vậy, không thể phủ nhận đà tăng đã lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu như: Bất động sản dân cư vốn hóa vừa và nhỏ, Chứng khoán, Ngân hàng, Vật liệu, Xây dựng hạ tầng… cho thấy tâm lý của giới đầu tư đã bớt thận trọng hơn rất nhiều. Phiên tăng này có thể xem là một phiên bùng nổ cho thấy đà giảm đã chững lại và cũng là tín hiệu rất tích cực xác nhận sự đảo chiều trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một phiên tăng mạnh, nhưng mức độ quá tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn chưa thể xác nhận sự đảo chiều tăng điểm bền vững.

“Trước mắt trong ngắn hạn, có thể có nhịp hồi phục kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.770 – 1.780 điểm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới. Chỉ mở vị thế mua thăm dò trong ngắn hạn khi thị trường chung rung lắc, hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng và căn chờ vùng kháng cự quanh mốc 1.780 điểm để căn bán, hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index đang tiến về vùng kháng cự 1.740- 1.750 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục kỹ thuật khi đóng cửa tại 1.739 điểm với nến xanh thân dài, xác nhận ưu thế tạm thời của bên mua khi chỉ số duy trì trên MA10 và đóng cửa gần mức cao nhất ngày. Tuy nhiên, trạng thái thị trường vẫn ở mức trung tính do chỉ số chưa chinh phục được MA20, cùng với đó là sự phân kỳ giữa RSI ở ngưỡng 48 và dòng tiền suy yếu thể hiện qua MFI tại mức 30, cho thấy đà tăng hiện tại thiếu sự đồng thuận về động lượng.

“Với kịch bản thị trường khả năng cao sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.730 – 1.740 và kháng cự 1.750 – 1.760. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index đang tiến về vùng kháng cự 1.740- 1.750 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.730 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chỉ số đang trên đường tiến về vùng kháng cự 1.740- 1.750 điểm và có thể sẽ có những nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu tại vùng kháng cự này.

Trên khung đồ thị giờ, việc các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đã tiến sâu vào vùng quá mua báo hiệu xác suất cao thị trường sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh. Bên cạnh đó, do chỉ số vẫn đang di chuyển bên trong mây kumo, áp lực bán có thể bất ngờ gia tăng trở lại khi giá tiệm cận các mốc cản quanh vùng 1.750 điểm.

“Đà tăng của nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành khi chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số ít mã vốn hóa vừa và nhỏ có câu chuyện riêng. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua”, chuyên gia của VCBS nhận định.