VN-Index tăng điểm, test lại mốc 1.700 điểm

VN-Index ghi nhận tuần giao dịch (16/11-20/11) điều chỉnh mạnh và đánh mất mốc 1.700 vào phiên cuối tuần. Sắc đỏ gần như bao trùm thị trường ở hầu hết các phiên và đi cùng với đó là sự suy yếu của dòng tiền. Diễn biến giảm điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Ngân hàng, Vingroup) lan tỏa ra các nhóm ngành khác và khéo theo tâm lý thận trọng trên diện rộng. Khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần với tổng giá trị ròng đạt hơn 8.500 tỷ đồng, trong đó bán mạnh FPT, VCB và MBB.

Trong phiên sáng cuối tuần, VN Index mở cửa tạo gap giảm gần 20 điểm và vận động rung lắc ở 1.660-1.680. Cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt đà giảm với áp lực lớn từ nhóm Ngân hàng và Vingroup. Thị trường mất đi động lực khi dòng tiền chưa có tín hiệu hồi phục trở lại và tâm lý thận trọng lan tỏa diện rộng. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu Dầu khí bất ngờ đi ngược thị trường với PVD tăng 3,51% và các mã GAS, BSR đều giữ được sắc xanh. Sang phiên chiều, chỉ số ghi nhận nhịp hồi phục và thu hẹp đáng kể biên độ giảm nhờ sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy. Nhiều cổ phiếu lấy lại mốc tham chiếu và thậm chí còn tăng điểm tốt vào cuối phiên, nổi bật là TCB, STB, SSI, VND. Khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng mạnh với tổng giá trị ròng đạt 842,6 tỷ đồng, tập trung bán FPT, ACB, HDB. Kết phiên giao dịch cuối tuần 20/11, VN-Index đóng cửa tại 1.688,79, giảm 0,83 điểm, tương đương 0,05%. Kết tuần giao dịch 16/11-20/11, VN Index giảm 46,14 điểm (-2,66%) so với tuần trước.

Kết tuần giao dịch 16/11-20/11, VN Index giảm 46,14 điểm

Tuần giao dịch kết thúc khi sắc xanh dần trở nên hiếm hoi khi chỉ vỏn vẹn 3/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (1,75%), Hàng tiêu dùng (1,42%) và Đường (0,41%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-9,72%), Giấy, Bao bì (-8,5%) và Bảo hiểm (-7,46%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-2,66%) với thanh khoản ở mức thấp cho thấy xu hướng giảm đã quay lại chiếm ưu thế, song lực giảm không quá mạnh.

“Sau khi đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm trong tuần qua thì khả năng cao VN-Index tăng điểm, test lại mốc này trong tuần này 23-27/11. Ở thời điểm hiện tại, dòng tiền vẫn đang khá yếu, do đó, nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát, hạn chế mở thêm vị thế mua mới, đồng thời căn nhịp hồi về vùng tâm lý 1.700 điểm để hạ bớt tỷ trọng ở những cổ phiếu đang vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường bước vào kịch bản trung lập với trạng thái giằng co biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi VN-Index đóng cửa tại 1.689 điểm, nằm dưới các đường trung bình động quan trọng MA10 và MA20 cùng các chỉ báo RSI và MFI suy yếu, qua đó mở ra rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần. Tuy nhiên, việc chỉ số hình thành nến xanh thân dài với giá đóng cửa cao hơn mức trung bình cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện để nâng đỡ và thu hẹp áp lực giảm, đưa thị trường bước vào kịch bản trung lập với trạng thái giằng co biên độ hẹp trong phiên hôm nay 23/11 trước khi có tín hiệu xác nhận xu hướng mới.

Thị trường bước vào kịch bản trung lập với trạng thái giằng co biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi mà ưu tiên giao dịch theo biên độ giữa vùng hỗ trợ 1.680–1.690 và vùng kháng cự 1.700–1.710, đồng thời chú ý nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, tập trung vào các nhóm ngành nền tảng tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Nhận định chứng khoán 20/11: VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.680 điểm VOV.VN - VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, lùi về dưới mốc 1.700 điểm trong bối cảnh áp lực bán lan rộng và dòng tiền suy yếu. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, chưa vội giải ngân khi thị trường chưa phát tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên cuối tuần với nến tương tự White Marubozu thể hiện nỗ lực hồi phục của chỉ số trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang tiệm cận khu vực quá bán và có tín hiệu chững lại, đồng thời chỉ báo CMF đã điều chỉnh về mốc 0 và cả 2 chỉ báo nêu trên đều có dấu hiệu hình thành phân kỳ dương nên kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng ở khu vực 1.680-1.700 với nhịp hồi phục hướng tới mốc 1.730 vào tuần sau.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng RSI và MACD đều tạo đáy hướng lên, cùng với đó chỉ báo MFI cũng hồi phục với phân kỳ dương cho thấy sự tham gia của dòng tiền bắt đáy, theo đó góp phần củng cố cho nhịp hồi phục của chỉ số trong ngắn hạn.

“Dòng tiền đã có tín hiệu tham gia trở lại sau khi chỉ số điều chỉnh về vùng đáy cũ 1.660-1.680 và phần lớn cổ phiếu đã giảm về vùng giá chiết khấu hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể chọn lọc cổ phiếu đang ở vùng giá thấp và thuộc nhóm ngành thu hút sự chú ý của dòng tiền để giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+ tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán”, chuyên gia của VCBS nhận định.

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