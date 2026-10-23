Nhận định chứng khoán 23/10: VN-Index có thể rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/10: Cơ hội tiềm năng với THG và PLX

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa quay lại vị thế mua ròng mới

VN-Index có phiên thứ hai liên tiếp nới dài biên độ tăng điểm nhờ đà đóng góp đáng kể bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ tính riêng VIC và VHM đã đóng góp tới 18,62 điểm, tương đương gần 85% mức điểm chỉ số chung có được trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu cũng không kém cạnh khi nhận được sự chú ý đặc biệt của dòng tiền phải kể đến như ORS (Chứng khoán), GMD (Cảng biển) và HDC (Bất động sản) và PET (Bán lẻ). Ngoài bộ đôi nhà Vingroup, phần lớn những cái tên sở hữu biên độ tăng điểm mạnh mẽ chủ yếu tập trung ở nhóm Midcap và “vỏ bọc” điểm số của thị trường không phản ánh diễn biến chung của các nhóm ngành riêng lẻ. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (174 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (157 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (6,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.760,63, tăng 21,96 điểm (1,26%).

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể so với phiên liền trước, tuy nhiên vẫn duy trì mức cao hơn 6,6% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 673 triệu cổ phiếu (-29,11%), tương đương giá trị đạt 15.329 tỷ đồng (-24,63%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.760,63, tăng 21,96 điểm

Độ mở nhóm ngành thị trường nghiêng về sắc xanh với 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (3,06%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (2,07%) và Dầu khí (2,06%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Khai khoáng (-1,50%), Hóa chất cơ bản (-0,78%) và Nhựa (-0,65%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 22/10: Nhịp hồi phục có thể đưa VN-Index lên 1.780 điểm VOV.VN - VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên 21/10, thanh khoản bùng nổ và dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.740–1.750 điểm, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi và theo dõi sát diễn biến thị trường.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Biên độ tăng hôm nay thu hẹp đáng kể so với phiên trước và phần lớn chịu chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) mà không có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác như trong phiên trước đó. Thanh khoản phiên 22/10 sụt giảm so với phiên trước, nhưng vẫn ở mức khá, khối lượng khớp lệnh tương đương với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là phiên tăng này tạo khoảng Gap tăng giá, kết phiên vẫn giữ được ở mức cao là tín hiệu xác nhận thị trường đảo chiều theo kỹ thuật. Tuy nhiên, khoảng Gap tăng giá chủ yếu dựa vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn nên mức độ xác nhận sự đảo chiều thiếu tính thuyết phục.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa quay lại vị thế mua ròng mới. Đồng thời canh nhịp hồi kéo VN-Index lên ngưỡng 1,l.776 – 1.780 điểm thì căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu ở những mã cổ phiếu đang thua lỗ”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS),VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.760 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đều đang dần lấy lại động lực hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Vn Index đang chạm vùng 1.760 điểm tương vùng Fibonacci thoái lui 0.5 và đường Kijun và Senkou Span B là vùng kháng cự mạnh nên thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc nhằm kiểm định cung cầu và tích lũy trước khi cho thêm những tín hiệu mới.

Trên khung đồ thị giờ, sau khi đi lên từ vùng quá bán, RSI và MACD đã bắt đầu hình thành các đỉnh nhỏ. Cùng với việc VN-Index đang di chuyển dần đến vùng mây Kumo flat, xác suất cao thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh ở các phiên tiếp theo.

Thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc điều chỉnh (Ảnh minh họa: KT)

“VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm tích cực, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức tương đương phiên trước. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên chốt lời từng

phần những mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt. Bên cạnh đó, có thể tối ưu giá vốn bằng các nhịp lướt sóng ngắn hạn trên danh mục hiện có, tập trung vào các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.761 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế giúp chỉ số kết phiên gần vùng cao nhất ngày, tuy nhiên, sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng với chỉ báo RSI trung tính (54) cùng dòng tiền suy yếu (MFI 37) cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co chờ xác nhận. Kịch bản cơ sở trong phiên hôm nay 23/10 nghiêng về xu hướng dao động hẹp trước khi định hình rõ xu hướng vào cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.760–1.790, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.