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Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới

Tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư khi các chỉ số lớn sụt giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước 20/11 đã tác động phần nào tới hành động của các nhà đầu tư nội trong phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần 23/11. Mở cửa, VN-Index sụt giảm về gần mức đáy của phiên cuối tuần trước nhưng nhanh chóng hồi phục và đảo chiều tăng điểm khi kết phiên nhờ lực đẩy của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (1,82%), FPT (4,11%), VIC (1,57%). Độ rộng của thị trường nghiêng về sắc xanh khi có tới 172 mã tăng giá so với 144 mã giảm, nhưng mức tăng không lớn và phần lớn thanh khoản của các mã tăng điểm đều ở mức thấp hơn trung bình. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, VN-Index tăng 8,35 điểm (0,49%) tiến sát mốc tâm lý 1.700 điểm.

Thị trường chung tăng điểm nhưng thanh khoản lại sụt giảm. Khối lượng khớp lệnh trên HSX đạt 608 triệu cổ phiếu giảm (-20,4%) so với phiên trước và thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Giá trị giao dịch theo đó cũng sụt giảm mạnh khi chỉ đạt 12.754 tỷ đồng thấp hơn (-20,4%) so với phiên trước đó. Thanh khoản ở mức thấp trong một phiên phục hồi cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn rất thận trọng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, VN-Index tăng 8,35 điểm

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng tương quan tăng/giảm lại khá cân bằng trên các nhóm ngành. Ở phía tích cực có 18/35 nhóm ngành tăng điểm, dẫn đầu là nhóm Công nghệ viễn thông (3,62%); Cao su (1,88%), Nông nghiệp (1,86%), Cảng biển (1,34%) là 3 nhóm tiếp theo nổi bật hơn. Trong khi mức giảm mạnh tập trung ở các nhóm như: Khai khoáng (-2,05%), Dầu khí (-0,97%), Bán lẻ (-0,8%)…

Nhận định chứng khoán 23-27/11: Cơ hội hồi phục xuất hiện sau nhịp giảm sâu VOV.VN - Sau tuần giảm mạnh và đánh mất mốc 1.700 điểm, VN-Index được kỳ vọng hồi phục, kiểm định lại ngưỡng tâm lý này trong tuần giao dịch này 23-27/11, dù dòng tiền vẫn còn thận trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc xanh, VN-Index chấm dứt mạch giảm điểm của 4 phiên liên tiếp trước đó. Biên độ tăng điểm không lớn và bị chi phối nhiều bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VHM, VIC), trong khi đó thanh khoản cũng ở mức thấp. Khối lượng khớp lệnh suy giảm so với phiên trước và thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng phụ thuộc vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa có sự lan tỏa, trong khi thanh khoản ở mức thấp cho thấy phiên tăng điểm hôm nay không mang nhiều động lượng tích cực và vẫn thiên về nhịp hồi kỹ thuật.

“Nhịp hồi này có thể kéo VN-Index vượt mốc tâm lý 1.700 điểm, tiến tới ngưỡng kháng cự 1.715- 1.720 điểm trong các phiên tới. Tại ngưỡng này khả năng cao áp lực lại tiếp tục gia tăng hơn, do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, đồng thời căn bán, hạ tỷ trọng khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự trên”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục trong ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), luận điểm xuyên suốt cho thấy VN-Index dù ghi nhận nến xanh đóng cửa gần mức cao nhất ngày với sự chiếm ưu thế của bên mua, song xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện khi chỉ số duy trì dưới các đường MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và dòng tiền MFI suy yếu, qua đó mở ra hai kịch bản giao dịch cụ thể.

Ở kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng dao động giằng co trong biên độ hẹp đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục trong ngắn hạn (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tuyệt đối không mua đuổi các nhịp hồi phục mà ưu tiên giao dịch theo biên độ giữa vùng hỗ trợ 1.690–1.700 và kháng cự 1.710–1.720. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ bản có nền tảng vững chắc và thanh khoản cao thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán có phần thu hẹp trên thị trường và chỉ số có thể sẽ có nhịp hồi phục trong ngắn hạn với vùng kháng cự quanh mốc 1.710- 1.720 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn. Trong kịch bản kiểm tra lại áp lực cung, vùng mốc kháng cự gần quanh 1.710 điểm tương ứng với thang Fibonacci thoái lui 0.5.

“Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ chỉ số VN-Index. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên giữ tài khoản ở mốc an toàn; đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế mới với mục đích lướt sóng ngắn hạn”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.