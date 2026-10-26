Nhận định chứng khoán 26/10: VN-Index có thể rung lắc khi tiến sát vùng 1.800 điểm

VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự 1.776 – 1.780 điểm

Tuần giao dịch đầy biến số của VN-Index khi khởi động kém suôn sẻ ở hai phiên giao dịch đầu tiên và đã có thời điểm rơi về vùng giá 1.677 điểm trước sự bi quan của giới đầu tư. Thế nhưng 3 phiên giao dịch tiếp theo chứng kiến tín hiệu nhập cuộc mạnh mẽ của dòng tiền, đưa chỉ số liên tục chinh phục những mốc điểm đã đánh mất và “cán đích tuần” trên ngưỡng giá MA50 (1.772 điểm). Mặc dù biên độ tăng điểm của chỉ số chung được đóng góp không nhỏ bởi bộ đôi nhà Vingroup (VIC và VHM), phần còn lại của thị trường cũng đã phát động đà phục hồi của rất nhiều cổ phiếu vốn phải trải qua quá trình chiết khấu đủ sâu và đủ lâu nhiều tuần trước đó như Bất động sản, Xây dựng, Bất động sản Khu công nghiệp…

Ở chiều ngược lại, thay vì góp vui vào đà phục hồi của VN-Index, PNJ lại tiếp tục sa lầy vào “vết xe đổ” của chính mình và đồng thời đập tan những kỳ vọng của cổ đông về nỗ lực phục hồi của một đế chế kim loại quý đã từng là hình mẫu tiêu biểu của nhóm doanh nghiệp cơ bản. Trên khung tuần, VN-Index hình thành cây nến “rút chân” tăng điểm với biên độ rộng và kết phiên ở mức gần cao nhất tuần trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (15,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch ngày 19/10 – 23/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.774,15, tăng 68,24 điểm (4%).

Đóng cửa tuần giao dịch ngày 19/10 – 23/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.774,15, tăng 68,24 điểm

Đà tăng điểm đi kèm với sự hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (15,1%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 718 triệu cổ phiếu (22,49%), tương đương giá trị đạt 15.865 tỷ đồng (19,94%).

Tuần tăng điểm có sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành khi độ mở nghiêng về sắc xanh với 29/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản (13,68%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (7,93%) và Bất động sản Khu công nghiệp (7,88%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Đường (-4,43%), Bảo hiểm (-2,37%) và Dịch vụ tư vấn (-1,38%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc xanh phiên thứ 4 liên tiếp, trong đó có 3 phiên tăng điểm liên tiếp đáng chú ý với thanh khoản đều cao hơn mức bình quân 20 phiên. Điểm trừ biên độ tăng điểm có tín hiệu thu hẹp dần sau mỗi phiên tăng. Thanh khoản trong phiên cuối tuần hôm nay cải thiện tốt so với phiên hôm qua, khối lượng vượt (17,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng cuối tuần qua 23/10 củng cố tín hiệu phục hồi của VN-Index và khả năng sẽ còn tăng điểm thêm trong phiên hôm nay 2/10.

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất hơn 6 tháng VOV.VN - VN-Index tăng 46,7 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 21/10, tương đương 2,76%, lên 1.738,67 điểm, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Đà bứt phá chủ yếu nhờ bộ đôi VIC và VHM, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tăng vọt.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index giao dịch rất tích cực trong tuần qua. Đóng cửa tăng mạnh (4%) với khối lượng khớp lệnh vượt (15,1%) so với mức bình quân 20 tuần. VN-Index đóng cửa tuần ở mức cao nhất với thanh khoản gia tăng là một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng giảm giá trong 4 tuần trước đó đã chững lại. Tuy vậy, tín hiệu đảo chiều tăng điểm bền vững vẫn chưa được xác nhận khi biên độ tăng điểm của tuần qua bị chi phối lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin.

“Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự 1.776 – 1.780 điểm, nên dù tín hiệu khá tích cực, nhà đầu tư vẫn chưa nên quay lại vị thế mua ròng mới. Nhà đầu tư vẫn nên giữ quan điểm thận trọng, ưu tiên căn bán, hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự trên. Vị thế mua, chúng tôi ưu tiên chờ VN-Index có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.740 điểm để có vị thể mua thăm dò an toàn hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790 – 1.800 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.774 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 với lực cầu chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên sự phân kỳ giữa RSI ở mức 57 và MFI suy yếu tại 39 cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận về động lượng để xác nhận một nhịp tăng bền vững. Với trạng thái kỹ thuật trung tính hiện tại, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp diễn kịch bản giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 26/10 trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.770–1.780 và kháng cự 1.790– 1.800, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Còn đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790 – 1.800 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên, dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD vẫn tiếp tục hướng lên cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn tiếp tục và chỉ số có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1.790 – 1.800 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, việc thị trường tăng sốc trong ngắn hạn khiến đà tăng khó có thể duy trì liên tục. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đã tiến vào vùng quá mua và có dấu hiệu tạo đỉnh nhỏ, cho thấy rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc bất ngờ. Nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đường MA20 tương đương vùng 1.780 – 1.790 điểm.

“Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với các mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý và đang thu hút dòng tiền như ngân hàng và bán lẻ”, chuyên gia của VCBS nhận định.

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