Nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát, hạn chế mở thêm vị thế mua

VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11 trong sắc đỏ khi nhiều cổ phiếu Bluechip tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh xuyên suốt và mức ảnh hưởng tới chỉ số chung là tương đối đáng kể. MCH, VHM và HPG lần lượt là ba cái tên gây giảm điểm lớn nhất, tuy nhiên điều đáng lưu ý là nhiều cổ phiếu Midcap (tập trung ở nhóm Bất động sản, Chứng khoán và Thép) điều chỉnh mạnh trong phiên ATC, trong đó HDC, NKG là những cái tên có mức giảm sàn hoặc gần sàn.

Ở chiều ngược lại, HVN, VPL và SAB là ba cổ phiếu đóng góp lượng điểm số lớn nhất và đồng thời liên tục duy trì sức mạnh giá vượt trội so với thị trường ở thời điểm hiện tại. Sắc đỏ bao trùm khi số mã giảm (252 mã) áp đảo so với số mã tăng (93 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index ở mức 1.687,45 điểm, giảm 9,69 điểm (-0,57%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index ở mức 1.687,45 điểm, giảm 9,69 điểm

Tâm lý thận trọng tại những vùng giá then chốt là nguyên nhân khiến thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-26%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 599 triệu cổ phiếu (-1,47%), tương đương giá trị đạt 16.765 tỷ đồng (31,45%).

Phiên giảm điểm của VN-Index khi kết phiên với 23/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Khai khoáng (8,80%), Sản xuất công nghiệp (1,39%) và Hàng không (1,24%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán (-2,12%), Thép (-1,73%) và Dịch vụ tư vấn (-1,64%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 25/11: Thận trọng trước ngưỡng kháng cự 1.720 điểm VOV.VN - VN-Index hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, chưa vội mở vị thế mua mới khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.710-1.720 điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa giảm điểm sau ngày nghỉ lễ. Áp lực bán trải rộng ra nhiều nhóm ngành với thanh khoản thấp. Khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh (-26%) so với mức bình quân 20 phiên. VN-Index chưa thể phục hồi lên mốc kháng cự 1.715- 1.720 điểm đã vội quay đầu giảm điểm. Lực cầu gần như không có khi tâm trạng của giới đầu tư vẫn rất thận trọng.

“Nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát, hạn chế mở thêm vị thế mua, căn nhịp hồi lên mốc kháng cự trên để giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.680 – 1.690

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi VN-Index đóng cửa tại 1.687 điểm qua một nến đỏ thân trung bình, chính thức lùi xuống dưới các đường trung bình động quan trọng MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI ở mức 38 và MFI ở mức 42 cho thấy dòng tiền và sức mua đều suy yếu. Kịch bản kém khả quan ưu tiên rủi ro kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.680 – 1.690 ngay đầu phiên hôm nay 26/11 trước khi định hình xu hướng mới.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng ở các nhịp hồi kỹ thuật, tránh dùng đòn bẩy và chỉ mở vị thế mua mới khi có tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản xác nhận, trong khi có thể chú ý chọn lọc các chủ đề đầu tư có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp giảm về vùng hỗ trợ để giải ngân thăm dò từng phần đối với nhóm cổ phiếu cơ bản vững chắc và tránh xa các tài sản có độ biến động cao, kém thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.680 – 1.690 (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ cùng với thanh khoản thấp thể hiện sự suy yếu của lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD tiếp tục hướng xuống cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Chỉ số có thể sẽ có thể ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1.670 - 1.680 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI hướng xuống và giảm về mức trung tính, tuy nhiên VN-Index vẫn đang giao dịch trong biên độ hẹp cùng với việc dải Bollinger band đang thắt chặt cho thấy thị trường vẫn đang có diễn biến ổn định và xác suất cao sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng kháng cự 1.670 – 1.680 trong những phiên tới.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1.680 - 1.700 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Trước tình hình hiện tại của thị trường, nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ đã giảm dưới vùng hỗ trợ đến và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”, chuyên gia của VCBS nhận định.

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 26/11: Cơ hội tiềm năng với PLC và HT1