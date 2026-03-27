Nhận định chứng khoán 26/3: Nhà đầu tư hạn chế mua thêm, kiên nhẫn chờ đợi

Nhà đầu tư hạn chế việc mua thêm

Lượng cung tuôn ra thị trường ngay thời điểm mở cửa khiến chỉ số chìm xuống ngưỡng giá đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 26/3. Lực bán xuất hiện mạnh hơn vào đầu phiên chiều khi xuất hiện tình trạng chốt lời khi phần hàng “T 1.5” về tài khoản, thế nhưng lực cầu nhập cuộc kịp thời vào nửa cuối phiên chiều giúp thu hẹp đà giảm cho chỉ số chung và giữ cho VN-Index tránh khỏi nhịp rơi nghiêm trọng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường kém dồi dào, nhóm Midcap tiếp tục trở thành tâm điểm với sắc tím tới từ VTP và DCM, lần lướt lan tỏa tới các cổ phiếu còn lại trong hệ sinh thái Viettel và nhóm Phân bón.

Ở chiều ngược lại, một số Bluechip chịu áp lực điều chỉnh ở mức khá như VHM (-2,98%), FPT (-3,64%), PLX (-3,39%) và trở thành những cái tên gây giảm điểm tới thị trường chung. Sắc xanh cho thấy sự phản kháng rõ nét khi không còn tình trạng áp đảo của số mã giảm (207 mã) so với số mã tăng (123 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh sụt giảm đáng kể, thấp hơn (-34,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.644,63 điểm, giảm 13,56 điểm (-0,82%).

Sau phiên lấy lại sự nhộn nhịp ngày 25/3, thanh khoản quay đầu giảm trở lại khi thấp hơn (-34,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 818 triệu cổ phiếu (-10,44%), tương đương giá trị đạt 22.054 tỷ đồng (-5,55%).

Phiên dừng chân sau nhịp phục hồi của thị trường khi có 14/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Phân bón ( 5,95%), Công nghệ viễn thông ( 4,50%) và Dệt may ( 1,90%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (-3,04%), Hóa chất (-2,81%) và Dầu khí (-2,37%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất phiên 26/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc đỏ quay lại chiếm ưu thế sau khi đã có 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó. Điểm tích cực là thanh khoản sụt giảm và ở mức thấp nên sự hoảng loạn bán tháo đã không xảy ra. VN-Index đã test lại khoảng Gap giảm điểm (1.637 - 1.648) trước đó với khối lượng khớp lệnh ở mức thấp nên phiên giảm hôm nay chưa mang nhiều ý nghĩa tiêu cực. Tín hiệu tích cực của 2 phiên tăng điểm mạnh trước đó chưa mất và khả năng sẽ quay trở lại trong 1 hoặc 2 phiên giao dịch tiếp theo.

“Chúng tôi đã khuyến nghị mua khi VN-Index rung lắc về ngưỡng 1.637 - 1.648 điểm trong phiên 26/3, nhưng chưa có nhiều lợi thế. Vì vậy, nhà đầu tư hạn chế việc mua thêm, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực rõ ràng hơn rồi mới mạnh tay gia tăng thêm tỷ trọng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên giảm trở lại sau nhịp hồi kỹ thuật, hình thành nến đỏ cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế; chỉ số hiện đang nằm dưới toàn bộ các đường MA ngắn và trung hạn (MA10 ~1.667, MA20 ~1.719, MA50 ~1.791), phản ánh xu hướng vẫn tiêu cực; trong khi RSI(14) ~38 cho thấy động lượng yếu và StochRSI tăng nhưng chưa xác nhận đảo chiều bền vững; thanh khoản duy trì trung bình chưa ủng hộ dòng tiền quay lại rõ rệt.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi kỹ thuật đan xen rung lắc trong biên độ hẹp. Ảnh minh họa: KT

Ở kịch bản trung lập, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi kỹ thuật đan xen rung lắc trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ gần 1.630–1.640 điểm (xa hơn 1.600–1.620 điểm) và kháng cự gần 1.660–1.670 điểm (mạnh hơn 1.680–1.700 điểm).

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ tỷ trọng thấp–trung bình, hạn chế margin, không mua đuổi và ưu tiên giảm tỷ trọng khi chỉ số hồi lên vùng kháng cự nếu thanh khoản không cải thiện, chỉ mở vị thế nhỏ khi kiểm định hỗ trợ thành công hoặc vượt MA10 kèm dòng tiền tốt. Nhà đầu tư trung–dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục lõi và cân nhắc giải ngân từng phần tại các vùng hỗ trợ sâu hơn, ưu tiên nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Dầu khí và các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.