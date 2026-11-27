Nhà đầu tư hạn chế việc bắt đáy

Trong phiên giao dịch sáng 26/11, chỉ số chung mở cửa giảm điểm nhẹ dưới tham chiếu cùng áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, MSN.

Ở chiều ngược lại, chỉ số chung được nâng đỡ nhờ lực cầu duy trì ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, FPT. Tuy nhiên dưới áp lực bán lan rộng sang nhiều nhóm ngành khiến chỉ số chung đánh mất mốc điểm 1.665. Kết thúc phiên giao dịch sáng 26/11, chỉ số chung kết thúc tại 1.661,41 điểm, giảm 26,04 điểm so với tham chiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index đóng cửa tại 1.629,68 điểm, giảm 57,77 điểm

Bước sang phiên giao dịch chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến chỉ số chung tiếp tục nới rộng đà giảm. Áp lực bán có phần gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng và Vingroup khiến chỉ số chung nhanh chóng đánh mất mốc điểm 1.640. Lực cung tiếp tục gia tăng cùng với việc thiếu hụt của lực cầu do đó khiến chỉ số chung kết thúc phiên giao dịch dưới mốc điểm 1.630 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay với tổng giá trị giao dịch đạt 187,48 tỷ đồng, tập trung bán VIC, TCB, VPL.

Kết phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index đóng cửa tại 1.629,68 điểm, giảm 57,77 điểm, tương đương 3,42%.

30 năm chứng khoán Việt Nam: Từ những bước đi đầu tiên đến thị trường tỷ USD VOV.VN - Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), trong hai ngày 26 và 27/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội, Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thị trường đang khó khăn, lại thêm thông tin “Mỹ đề xuất áp thuế quan mới với 14 đối tác thương mại lớn” trong đó có Việt Nam đã nhấn chìm thị trường chứng khoán trong sắc đỏ. Áp lực bán ngay khi mở cửa với khoảng Gap giảm điểm và càng giao dịch càng gia tăng. Kết phiên VN-Index giảm điểm sâu, đóng cửa ở mức thấp nhất ngày với thanh khoản gia tăng mạnh. Khối lượng khớp lệnh tăng vọt (23%) so với mức bình quân 20 phiên.

“Áp lực bán tháo đã xảy ra, xu hướng tích cực trở nên ảm đạm, và không loại trừ khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mốc 1.530 – 1.560 điểm đang được nhắc đến nhiều hơn sau phiên giảm mạnh ngày 26/11. Nhà đầu tư hạn chế việc bắt đáy, chờ thị trường phản ứng tại ngưỡng hỗ trợ để mở vị thế mua ròng”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Áp lực bán có thể gia tăng mạnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), dưới áp lực bán chiếm ưu thế toàn diện, VN-Index khép phiên tại mốc 1.661 điểm qua một cây nến đỏ thân trung bình, đánh dấu việc xuyên thủng các đường trung bình động ngắn hạn MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng như RSI ở ngưỡng 32 và MFI ở mức 35 đều đồng loạt phát tín hiệu suy yếu. Trạng thái đóng cửa lệch về sát vùng thấp nhất ngày phản ánh xu hướng giảm đang áp đảo, mở ra kịch bản kém khả quan khi chỉ số có thể tiếp tục lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ gần ngay đầu phiên tới trước khi tìm điểm cân bằng.

“Nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt trọng tâm vào việc quản trị rủi ro, triệt để hạn chế đòn bẩy và tận dụng nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng, chỉ tái giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản xác nhận tại vùng hỗ trợ 1.660–1.670, đồng thời hướng sự chú ý vào các chủ đề đầu tư có câu chuyện riêng. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần khi thị trường lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn, với điều kiện ưu tiên tuyệt đối các cổ phiếu cơ bản vững mạnh và tránh xa nhóm tài sản có độ nhạy cao kèm thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Áp lực bán có thể gia tăng mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên giao dịch ngày 26/11 với nến đỏ cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.600 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục hướng xuống và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, lực cầu quanh các vùng hỗ trợ hiện tại vẫn còn rất yếu, chưa đủ sức kích hoạt nhịp phục hồi rõ nét. Áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn và đưa chỉ số tìm về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.600 điểm, tương ứng mốc đáy gần nhất.

“Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tiếp tục bám sát thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi vi phạm các ngưỡng cắt lỗ. Thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp giảm này để sàng lọc những cổ phiếu khỏe các mã vẫn giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán chung. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để chủ động giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại bởi nhóm cổ phiếu chống chịu tốt trong nhịp chỉnh thường là những mã phục hồi nhanh và mạnh nhất khi thị trường đảo chiều”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

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