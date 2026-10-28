Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 28/10: Cơ hội tiềm năng với BMP và PHP

Nhiều khả năng diễn biến phân hóa sẽ được duy trì

Áp lực bán xuất hiện mỗi khi VN-Index có ý định bứt phá lên những vùng giá cao là nguyên nhân khiến chỉ số dành phần lớn thời gian trong phiên để dao động quanh ngưỡng giá tham chiếu và sắc đỏ có phần lấn lướt khi VIC đã đóng góp tới (5,12 điểm) để neo giữ chỉ số. Dòng tiền duy trì diễn biến phân hóa trên diện rộng, trong đó một số cổ phiếu Bluechip cho thấy nỗ lực ngược dòng, đóng góp lượng điểm số nhất định tới thị trường chung như MWG (1,20%), MSN (0,55%) và MBB (0,51%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu nổi bật tuần vừa qua nhanh chóng trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” khi nhanh chóng quay đầu giảm điểm như GMD, VGC, ORS… Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (207 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (129 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index ở mức 1.761,87 điểm, giảm 1,68 điểm (-0,10%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index ở mức 1.761,87 điểm, giảm 1,68 điểm

Thanh khoản khớp lệnh thị trường có dấu hiệu suy giảm so với phiên liền trưỡ và thấp hơn (-14,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 632 triệu cổ phiếu (4,30%), tương đương giá trị đạt 13.938 tỷ đồng (2,82%).

Mặc dù VN-Index kết phiên quanh ngưỡng giá tham chiếu, độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ khi có tới 22/35 nhóm ngành giảm điểm. Khai khoáng (2,99%), Hóa chất cơ bản (1,12%) và Dịch vụ ăn uống và lưu trú (0,80%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-2,19%), Phân bón (-1,75%) và Dầu khí (-1,61%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục VOV.VN - VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 26/10 trước áp lực chốt lời gia tăng. Các chuyên gia dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc, lùi về vùng 1.740 điểm trước khi phục hồi, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định giải ngân.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên điều chỉnh nhẹ về chỉ số đánh dấu ngày thứ hai liên tiêp hình thành cây nến giảm điểm và dừng chân trở lại sau giai đoạn bứt phá vào những phiên giao dịch tuần trước. VN-Index gặp khó ở ngưỡng kháng cự tại vùng giá MA50 (1.772 điểm) và dường như cần thêm thời gian để tái tích lũy, siết chặt biên độ dao động trên nền thanh khoản suy giảm. Dòng tiền có tín hiệu phân hóa ở nhiều nhóm ngành, đồng thời việc tâm lý giao dịch duy trì yếu tố thận trọng nhất định là nguyên nhân khiến ý định bứt phá ngược dòng của một số cái tên riêng lẻ trở nên khó khăn hơn đáng kể.

“Nhiều khả năng diễn biến phân hóa sẽ được duy trì trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm, chọn lọc những cổ phiếu sáng giá trong mùa công bố báo cáo tài chính quý III. Do đó, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng ở thời điểm hiện tại, đưa ra kỳ vọng về việc VN-Index sẽ lấp lại gap tăng quanh vùng 1.740 điểm và nhà đầu tư có thể mở vị thế thăm dò tại ngưỡng giá hỗ trợ nêu trên”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index vẫn đang trong diễn biến kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1.750-1.780

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên với nến tương tự Spinning top thể hiện sự áp đảo của lực cung trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục diễn biến giằng co ở khu vực 1.750-1.780 với thanh khoản hạ thấp so với mức trung bình 20 phiên cho thấy sự lưỡng lự của dòng tiền. Chỉ báo RSI và MACD chưa có sự đồng thuận trong xu hướng nên vận động rung lắc ở khu vực điểm số nêu trên sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn, tuy nhiên cần lưu ý khả năng chỉ số chung cần kiểm tra vùng hỗ trợ 1.730-1.740 nếu lực cung còn dâng cao.

VN-Index vẫn đang trong diễn biến kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1.750-1.780 (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung cắt xuống dưới đường MA20 và chỉ báo CMF chưa có tín hiệu đảo chiều hướng lên cho thấy sự gia tăng của áp lực bán. Theo đó, việc VN-Index cần lùi về để kiểm tra lại các vùng hỗ trợ dưới như nhận định nêu trên là hoàn toàn có thể xảy ra.

“VN-Index vẫn đang trong diễn biến kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1.750-1.780. Do đó, nhà đầu tư bên cạnh việc tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu duy trì xu hướng ổn định trong danh mục thì tranh thủ tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang củng cố hỗ trợ cứng với tín hiệu bo cung và cân nhắc giải ngân thăm dò trong những phiên tới”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang phát đi tín hiệu giằng co với trạng thái suy yếu ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.762 điểm, hình thành nến Spinning Top cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế dù chỉ số vẫn neo giữ trên các đường MA10 và MA20. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức trung tính (54) và MFI (39) phản ánh dòng tiền đang suy yếu, thị trường hiện thiếu động lực bứt phá và cần thêm tín hiệu xác nhận từ việc kiểm định lại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Trong kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760–1.770 và kháng cự 1.780–1.790, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, chiến lược giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn được ưu tiên, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.