Nhận định chứng khoán 3/11: Thị trường có thể hồi kỹ thuật sau phiên giảm sâu

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 3/11: Cơ hội tiềm năng với PVP và PVT

Xu hướng phục hồi tăng điểm của tuần trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn

VN-Index mở màn phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 đầy “giông bão” khi liên tục là những áp lực đè nén tâm lý giao dịch của các “chứng sĩ” đến cùng cực. Trong phiên giao dịch ngày 2/11, VIC và VHM không còn giữ vai trò bệ đỡ chỉ số, phần còn lại của thị trường bị nhấn chìm bởi những cuộc công kích từ “phe gấu”, đẩy nhiều cổ phiếu rơi với biên độ giảm điểm mạnh, thậm chí đã có những cái tên kết phiên ở ngưỡng giá sàn như Bán lẻ (FRT), Cao su (GVR, PHR, TRC). Nhóm Ngân hàng từng được nhen nhóm hy vọng sẽ trở thành “diễn viên đóng thế” cho bộ đôi nhà Vingroup, thế nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi đà giảm từ những “ông lớn” đầu ngành như VCB (-4,80%), BID (-4,19%) và VPB (-6,10%).

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu riêng lẻ cho thấy nỗ lực kết phiên trong sắc xanh như ANV, BSI, DPG, VCG… và hầu hết phân bố ở các nhóm ngành khác nhau. Sắc đỏ ngập tràn thị trường khi số mã giảm điểm (295 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (51 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (29%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 2/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.710,72 điểm, giảm 30,90 điểm (-1,77%).

Đóng cửa phiên giao dịch 2/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.710,72 điểm, giảm 30,90 điểm

Thị trường giảm mạnh là yếu tố khiến thanh khoản khớp lệnh cao hơn (29%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 880 triệu cổ phiếu ( 26,89%), tương đương giá trị đạt 18.661 tỷ đồng (26,93%).

Sắc đỏ áp đảo khi có tới 32/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (0,29%), Sản xuất công nghiệp (0,22%) và Nước & Môi trường (0,15%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Cao su (-6,47%), Khai khoáng (-5,92%) và Vận tải hàng hóa (-4,90%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 2-6/11: VN-Index giằng co trong vùng 1.720-1.770 điểm VOV.VN - Sau tuần giảm 1,83%, VN-Index được kỳ vọng có nhịp hồi phục trong tuần 2-6/11 nhờ lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.740 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể rung lắc, phân hóa trong vùng 1.720-1.770 điểm khi dòng tiền chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), phiên giao dịch đầu tiên của tháng mới khá tiêu cực khi phần lớn thời gian đều chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán bao phủ gần như toàn bộ thị trường ở hầu như tất cả các nhóm ngành. Thanh khoản bùng nổ mạnh, cao nhất trong 8 phiên trở lại đây, khối lượng khớp lệnh vượt (29%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm tích cực nhất là đà giảm có phần thu hẹp về cuối phiên khi VN-Index chạm tới ngưỡng tâm lý hỗ trợ quanh mốc 1.696 – 1.700 điểm và đóng cửa chưa xuyên thủng mốc 1.700. Thanh khoản phiên 2/11 tăng khá mạnh nhưng chưa phá vỡ mức khối lượng khớp lệnh của phiên bùng nổ tăng mạnh ngày 21/10 nên xu hướng phục hồi tăng điểm của tuần trước đó vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn.

“VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi lại lên mốc kháng cự 1.750 điểm trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể mua thăm dò quanh mốc hỗ trợ 1.740 điểm, nhưng chưa mang lại hiệu quả nên hạn chế việc mua thêm. Ở thời điểm hiện tại, khả năng cao VN-Index sẽ có nhịp hồi quay trở lại, nên nhà đầu tư hạn chế tình trạng bán tháo, ưu tiên căn nhịp hồi ở mốc quanh 1.750 điểm để hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng rủi ro”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Thị trường có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.711 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều lùi về vùng thận trọng dưới 40. Việc chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy thị trường vào kịch bản kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong phiên hôm nay 3/11 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Trước bối cảnh động lực tăng giá chưa có dấu hiệu hồi phục, chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu cơ bản tốt, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên 2/11 với nến xanh và đóng cửa trên mốc 1.730 nhờ lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như MACD và RSI đều hướng xuống mạnh. Thêm vào đó các chỉ báo xu hướng như tenkan kijun cũng đồng loạt hướng xuống và DI- đang dâng cao cho thấy xác suất cao nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc. Nếu thanh khoản bán chủ động tiếp tục gia tăng mạnh thì VN-Index có thể lùi về khu vực hỗ trợ quanh 1.680 và 1.660 tương ứng với mốc 0.5 và 0.618 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đều hướng xuống mạnh và chưa có tín hiệu tạo đáy. Việc các chỉ báo động lượng giảm sâu về vùng quá bán có thể cho thấy thị trường sẽ có những nhịp hồi phục nhẹ trong phiên nhưng sẽ chưa thể tìm lại được điểm cân bằng và xu hướng giảm chính vẫn có thể tiếp diễn.

“Nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu tài khoản, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, hạ margin và bán giảm những mã cố phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, hạn chế bắt đáy sớm, kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”, chuyên gia của VCBS nhận định.