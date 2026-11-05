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Nhận định chứng khoán 5/11: VN-Index có thể rung lắc sau phiên tăng mạnh

Thứ Năm, 06:15, 05/11/2026
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VOV.VN - Sau phiên tăng mạnh hơn 33 điểm với thanh khoản bùng nổ, VN-Index có tín hiệu hồi phục tích cực nhưng vẫn đối mặt áp lực rung lắc tại vùng 1.730-1.750 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi và chờ nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội giải ngân.

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VN-Index có thể điều chỉnh và tích lũy lại rồi mới quay về xu hướng tăng

Sau hai phiên giao chứng khoán dịch kém khởi sắc và có phần thận trọng nhất định, đã có những kịch bản thiên về khả năng VN-Index sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh mạnh tại ngưỡng hỗ trợ then chốt. Thế nhưng “lùi một bước để tiến hai bước”, thị trường bật tăng mạnh trong phiên 4/11 với đà bùng nổ đồng khởi ở hầu hết các nhóm ngành và tín hiệu tích cực là vắng bóng những đóng góp thường thấy của “ông lớn” VIC. Sắc tím xuất hiện dày đặc ở những nhóm có mức độ tương quan cao với VN-Index như Chứng khoán (VCI, TCX, VIX…) và Bất động sản (DXG, TCH, HDC…). Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều Bluechip cho thấy nỗ lực phục hồi ấn tượng với biên độ tăng cao hơn 4% như VPB, MSN…

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và phần lớn thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nên tác động giảm tới thị trường chung là tương đối hạn chế. Độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi số mã tăng (283 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (75 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh bùng nổ, cao hơn ( 23.0%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 4/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.733,02 điểm, tăng 33,40 điểm (1,97%).

nhan dinh chung khoan 5 11 vn-index co the rung lac sau phien tang manh hinh anh 1
Đóng cửa phiên giao dịch 4/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.733,02 điểm, tăng 33,40 điểm

Đà tăng có sự hậu thuẫn từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (23%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 910 triệu cổ phiếu (43,71%), tương đương giá trị đạt 18.001 tỷ đồng (37,81%).

Phiên đồng khởi có sự hưởng ứng từ gần như toàn bộ thị trường khi kết phiên với 32/35 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán (5,52%), Thiết bị điện (5,46%) và Bất động sản Khu công nghiệp (3,04%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dược phẩm (-0,25%), Sản xuất công nghiệp (-0,19%) và Giấy, Bao bì (-0,11%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

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Nhận định chứng khoán 4/11: VN-Index chưa phát tín hiệu tạo đáy

VOV.VN - VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp và đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy khả năng đảo chiều rõ ràng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, nâng tỷ trọng tiền mặt và kiên nhẫn chờ tín hiệu cân bằng thay vì vội bắt đáy.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc xanh đã quay lại, VN-Index có một phiên bùng nổ mạnh về điểm số và thanh khoản. Đà tăng trải rộng ra nhiều nhóm ngành và không còn phụ thuộc quá nhiều vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản gia tăng so với nhiều phiên trước, khối lượng khớp lệnh tăng vọt (23%) so với mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng ngày 4/11 là một tín hiệu rất tích cực, triệt tiêu xu hướng điều chỉnh của 4 phiên giảm trước đó và là tín hiệu của một xu hướng hồi phục quay lại. Tuy nhiên, trước mắt VN-Index sẽ gặp phải áp lực bán khá mạnh ở vùng 1.750 điểm trong vài phiên tới và khả năng cao sẽ có nhịp rung lắc.

“Tại ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.750 nếu thanh khoản ở mức thấp thì khả năng cao VN-Index sẽ điều chỉnh và tích lũy lại rồi mới quay về xu hướng tăng điểm. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế việc mua đuổi trong các phiên tăng tới, thay vào đó vẫn căn bán một phần danh mục khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự trên. Vị thế mua ròng mới có thể căn nhịp chỉnh của thị trường chung trong một vài phiên tới để có vị thế mua an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể giằng co ở khu vực 1.730-1.740

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.733 điểm với nến xanh thân dài, cho thấy bên mua tạm thời chiếm ưu thế nhưng động lượng vẫn ở trạng thái trung tính với RSI và MFI cùng neo quanh ngưỡng 47. Mặc dù chỉ số duy trì được trên MA20, việc chưa thể chinh phục lại MA10 cùng sự thiếu đồng thuận giữa giá và khối lượng xác nhận thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, đòi hỏi sự kiểm chứng tại vùng kháng cự 1.750–1.760 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi phân hóa rõ nét hơn vào cuối ngày.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.730 – 1.740 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 5 11 vn-index co the rung lac sau phien tang manh hinh anh 2
VN-Index có thể giằng co ở khu vực 1.730-1.740 (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến tương tự nến White Marubozu và tăng hơn 33 điểm nhờ sự gia tăng thuyết phục của thanh khoản mua chủ động.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI hình thành phân kỳ dương thể hiện cho phiên hồi phục mạnh mẽ của VN-Index. Tuy nhiên, chỉ số chung đang ở khu vực kháng cự 1.730-1.740, đồng thời cũng là hội tụ các đường Tenkan, Kijun và MA20 nên khó tránh vận động rung lắc trong ngắn hạn để kiểm tra động lực ở vùng điểm này trước khi tiến đến mục tiêu tiếp theo tại 1.770.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vừa đi vào vùng mây dày Ichimoku cùng việc 2 đường +/-DI đang giao cắt nhau nên cần lưu ý diễn biến giằng co ở khu vực 1.730-1.740 trong phiên hôm nay 5/11.

“Thị trường ghi nhận phiên tăng điểm mạnh mẽ từ vùng 1.700 với sự dẫn dắt của cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, nhà đầu tư nên chọn lọc cổ phiếu vừa mới tăng từ vùng hỗ trợ/nền giá chiết khấu hấp dẫn với tín hiệu ủng hộ của dòng tiền để giải ngân tại những nhịp rung lắc trong phiên hôm nay 5/11. Một số nhóm đáng chú ý: Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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