Nhận định chứng khoán 6/10: VN-Index rung lắc trước ngưỡng 1.770 điểm

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Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ đợi cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

VN-Index ngắt chuỗi giảm điểm bằng phiên hồi phục tương đối tích cực về chỉ số, tuy nhiên, đám đông lại chẳng thể được hưởng thành quả khi đà tăng của thị trường chung chịu sự phụ thuộc đáng kể bởi cái tên sở hữu vốn hóa lớn nhất thị trường. Chỉ riêng biên độ tăng (3,57%) của VIC đã đóng góp tới 12,80 trong mức tăng 15,49 điểm của VN-Index ngày 5/10. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa lại trở thành sở trường của các cổ phiếu có câu chuyện riêng biệt, thu hút sự chú ý của dòng tiền, tập trung ở nhóm Vận tải và Bán lẻ như DGW, MWG, MSN và PVT, PVP, VSC…

Ở chiều ngược lại, PNJ hình thành liên tiếp những phiên rơi không biết điểm dừng và thị giá hiện chỉ bằng 1/4 so với mức đỉnh hồi đầu năm 2026. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi số mã tăng điểm (162 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (155 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.753,20, tăng 15,49 điểm (0,89%).

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.753,20, tăng 15,49 điểm

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới tương đối chậm rãi khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 577 triệu cổ phiếu (-30,62%), tương đương giá trị đạt 13.523 tỷ đồng (-29,66%).

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc xanh khi kết phiên với 19/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thiết bị điện (2,50%), Gỗ (2,36%) và Vận tải hàng hóa (2,22%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,49%), Nông nghiệp (-1,40%) và Hóa chất cơ bản (-0,70%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 5-10/10: VN-Index tìm điểm cân bằng, chưa vội bắt đáy VOV.VN - Sau tuần giảm điểm với cả 5 phiên đều chìm trong sắc đỏ, VN-Index được dự báo có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong tuần giao dịch này 5-10/10, song áp lực rung lắc vẫn lớn khi dòng tiền chưa cho thấy tín hiệu trở lại rõ ràng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), với việc hình thành cây nến tăng điểm trong phiên 5/10, VN-Index đã chính thức chấm dứt chuỗi 5 phiên liên tiếp chịu trận trước áp lực bán của “phe gấu”. Mặc dù phục hồi tương đối về điểm số, tuy nhiên điều mà nhiều nhà đầu tư tiếc nuối là phần lớn mức tăng phụ thuộc vào cái tên quá đỗi quen thuộc – VIC. Phần còn lại của thị trường chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và dòng tiền có phần "kén chọn" một số nhóm nổi bật như: Vận tải dầu khí (PVT, PVP…) với những kỳ vọng hưởng lợi từ giá cước; Bán lẻ (DGW, MWG, MSN...) với những số liệu tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ; Thép (HPG...) với tín hiệu nhập cuộc của người thân ban lãnh đạo...

Ở trạng thái đối lập, các nhóm ngành đại diện cho bộ mặt của thị trường như Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản vẫn cho thấy dấu hiệu tăng/giảm đan xen và thật khó để VN-Index lấy lại xung lực bứt phá một sớm một chiều khi thanh khoản khớp lệnh vẫn còn ở mức thấp hơn (-15,1%) so với bình quân 20 phiên.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ đợi cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại những vùng giá chiết khấu an toàn, ưu tiên tập trung các doanh nghiệp có cơ bản tốt và sở hữu các câu chuyện riêng lẻ đáng chờ đợi”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ cần một số nhịp đi ngang để cân bằng ở khu vực quanh mốc 1.750

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên tăng hơn 15 điểm cho thấy sự hồi phục từ vùng 1.730.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang vận động quay lại dải mây Senkou-span B. Chỉ báo RSI hướng lên nhưng chỉ báo MACD chưa có tín hiệu hình thành đáy rõ ràng nên khả năng cao VN Index sẽ có diễn biến rung lắc trong quá trình hồi phục lên khu vực kháng cự quanh mốc 1.770.

VN-Index sẽ cần một số nhịp đi ngang để cân bằng ở khu vực quanh mốc 1.750 (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở đường MA20. Đường +/-DI đều ở dưới ngưỡng 25 cho thấy VN-Index sẽ cần một số nhịp đi ngang để cân bằng ở khu vực quanh mốc 1.750 trước khi tiến lên mốc điểm cao hơn.

“Thị trường ghi nhận phiên hồi phục đầu tiên từ vùng 1.730 sau khi điều chỉnh về khu vực này vào tuần trước. Dòng tiền trong trạng thái phân hóa giữa các nhóm ngành và thậm chí giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm. Nhà đầu tư nên đi theo sự luân chuyển của dòng tiền và có thể giải ngân từng phần ở cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công với sự gia tăng đáng chú ý của lực cầu tại những nhịp rung lắc của chỉ số trong các phiên tiếp theo”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.