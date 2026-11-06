Nhận định chứng khoán 6/11: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index đối mặt rung lắc

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 6/11: Cơ hội tiềm năng với HDG và VCB

VN-Index vẫn có thể xảy ra rung lắc

Nối tiếp quán tính hồi phục phiên liền trước, VN-Index mở cửa phiên sáng 5/11 với gap tăng 12 điểm và nhanh chóng nới rộng điểm số lên qua mốc 1.750. Cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò quan trọng giúp chỉ số chung giữ vững đà tăng, với sự dẫn dắt từ VIC, VPL và một số mã Ngân hàng, Chứng khoán (CTG, TCX, VIX). Tuy nhiên, hiện tượng chốt lời ngắn hạn xuất hiện khiến VN Index ghi nhận vận động giằng co quanh khu vực 1.740-1.750 ở phần lớn thời gian giao dịch phiên sáng.

Bước vào phiên chiều, VN-Index tiếp tục dao động trồi sụt biên độ +/- 5 điểm quanh mốc 1.740. Lực cung gia tăng khiến nhiều cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng và thậm chí đỏ nhẹ, tuy nhiên, sắc xanh ở cổ phiếu VIC cùng một số mã blue-chips khác đã giúp chỉ số chung cân bằng. Khối ngoại vẫn bán ròng với tổng giá trị ròng đạt 239 tỷ đồng, chủ yếu bán VCB và VHM. Kết phiên giao dịch ngày 5/11, VN-Index đóng cửa tại 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm, tương đương với 0,44%.

Kết phiên giao dịch ngày 5/11, VN-Index đóng cửa tại 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên với nến Spinning top cho thấy tâm lý lưỡng lự của nhà đầu tư sau phiên tăng điểm mạnh trước đó.

Ở khung đồ thị ngày, 2 đường +/-DI giao cắt với nhau, tuy nhiên 2 chỉ báo MACD và RSI chưa hình thành đỉnh mới cho thấy VN-Index vẫn đang duy trì diễn biến hồi phục với kháng vực và hỗ trợ là 1.760 tương ứng với đường Senkouspan B. Tuy nhiên, đường Kijun vẫn đang hướng xuống và VN-Index vẫn đang vận động dưới mây kumo nên vẫn cần thận trọng với trường hợp lực bán bắt ngờ trở lại.

Nhận định chứng khoán 5/11: VN-Index có thể rung lắc sau phiên tăng mạnh VOV.VN - Sau phiên tăng mạnh hơn 33 điểm với thanh khoản bùng nổ, VN-Index có tín hiệu hồi phục tích cực nhưng vẫn đối mặt áp lực rung lắc tại vùng 1.730-1.750 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng, tránh mua đuổi và chờ nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội giải ngân.

Ở khung đồ thị giờ, DI- đang hướng lên cắt DI+, cùng với việc MFI và RSI đã tiến lên vùng cao và có tín hiệu hình thành đỉnh nên xác suất ngắn hạn VN-Index vẫn có thể xảy ra rung lắc.

“Thị trường ghi nhận vận động rung lắc khi gặp vùng kháng cự 1.750 vào phiên 5/11 và diễn biến phân hóa đã xuất hiện do sự gia tăng của lực cung. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong đà tăng ổn định, hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng mạnh. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Nhịp hồi phục vẫn duy trì nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index tiếp đà tăng, vượt qua hai đường Tenkan và Kijun, đồng thời chinh phục mốc 1.740 điểm. Chỉ số hình thành nến đỏ Doji với bóng nến trên và dưới dài, đi kèm thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên, cho thấy sự giằng co giữa lực mua và lực bán khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.750 điểm . RSI tạo đáy sau cao hơn và vượt qua đường xu hướng giảm ngắn hạn. Trong khi đó đường MACD tiếp đà tăng hướng về ngưỡng 0 với histogram duy trì ở mức dương. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nhịp hồi phục vẫn duy trì nhưng chưa hoàn toàn thoát ra khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.

“VN-Index có khả năng tiếp tục tích lũy trên đường Tenkan nhằm củng cố nền giá và duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn. Qua đó, chỉ số có thể hướng tới kiểm định lại đường Span A quanh 1.760 điểm và tiến vào giai đoạn tích lũy trong mây Kumo”, chuyên gia của BVSC dự báo.

Nhịp hồi phục vẫn duy trì nhưng chưa hoàn toàn thoát ra khỏi xu hướng giảm ngắn hạn (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi cây nến Spinning top tại mốc 1.741 điểm cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa cung và cầu, đồng thời chỉ số hiện nằm giữa ngưỡng hỗ trợ MA20 và kháng cự MA10 cùng các chỉ báo RSI, MFI đều neo ở vùng 47-49. Việc chỉ số đóng cửa thấp hơn giá mở cửa phản ánh áp lực bán vẫn đang chực chờ, đặt thị trường vào kịch bản dao động hẹp trong phiên hôm nay 6/11 để chờ đợi tín hiệu bứt phá khỏi biên độ 1.740–1.770 nhằm xác lập xu hướng mới.

“Trước bối cảnh thiếu vắng động lực dẫn dắt rõ ràng, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch xoay vòng tại các vùng hỗ trợ – kháng cự, ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ riêng. Còn đối với chiến lược trung và dài hạn, đây là cơ hội để tiếp tục giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ đối với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.