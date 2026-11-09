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Nhận định chứng khoán 9/11: VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh

Thứ Hai, 06:15, 09/11/2026
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VOV.VN - Sau tuần giao dịch giảm điểm, VN-Index vẫn đối mặt áp lực điều chỉnh khi các tín hiệu kỹ thuật chưa xác nhận xu hướng đảo chiều. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ tín hiệu cân bằng, tránh vội vàng bắt đáy.

Thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc

Trong tuần giao dịch 2/11 – 6/11, VN-Index ghi nhận diễn biến giảm nối tiếp từ tuần trước và sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.700 vào 2 phiên đầu tuần, chỉ số chung đã hồi phục vào các phiên sau đó. Cụ thể, sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động vào phiên 4/11 đã giúp chỉ số chung tăng ấn tượng hơn 33 điểm từ vùng 1.700. Thị trường đạt được sự đồng thuận từ nhiều nhóm ngành và cổ phiếu, nổi bật là nhóm Bất động sản, Ngân hàng và Chứng khoán.

Tuy nhiên, vào phiên 6/11, chỉ số bất ngờ điều chỉnh từ vùng kháng cự 1.750, VN-Index mở cửa với gap giảm gần 30 điểm với sự áp đảo của sắc đỏ ngay từ đầu phiên. Hầu hết thị trường ghi nhận giảm điểm với 234 mã đỏ và 67 mã tăng. Tuy nhiên, lực cầu đỡ giá nhanh chóng tham gia và theo đó giúp chỉ số chung thu hẹp phần nào biên độ giảm. Nhóm Bất động sản là điểm nhấn trong phiên sáng khi hầu hết cổ phiếu trong nhóm đều tăng điểm. Bước sang phiên chiều, diễn biến hồi phục tiếp tục được duy trì nhờ nỗ lực của thanh khoản mua chủ động. Một số mã blue-chips lấy lại sắc xanh như CTG, MSN, VND giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Khối ngoại đảo chiều mua ròng với tổng giá trị ròng đạt 378,4 tỷ đồng, tập trung mua KDH, VND.

nhan dinh chung khoan 9 11 vn-index chua thoat ap luc dieu chinh hinh anh 1
Kết tuần giao dịch 2-6/11, VN Index giảm 16,26 điểm (-0,93%) so với tuần trước

Kết phiên giao dịch ngày 6/11, VN-Index đóng cửa tại 1.725,36, giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%. Kết tuần giao dịch 2-6/11, VN Index giảm 16,26 điểm (-0,93%) so với tuần trước.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên cuối tuần giảm hơn 15 điểm từ vùng kháng cự 1.750. Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra lại khu vực hỗ trợ 1.720-1.730. Chỉ báo MACD và RSI đều đồng loạt hướng xuống cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn tồn tại và xác suất thanh khoản bán chủ động bất ngờ gia tăng vẫn cần được tính đến.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng đều suy yếu và VN-Index vẫn đang nằm dưới mây kumo nên xác suất cao thị trường vẫn sẽ tiếp tục rung lắc trong các phiên tới.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ các vị thế giữ vững vùng hỗ trợ cũng như xu hướng tăng ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn thay vì việc vội vàng bắt đáy sớm”, chuyên gia của VCBS lưu ý.

Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa được xác nhận đảo chiều

Còn theo chuyên gia của Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN -Index đảo chiều giảm điểm sau khi kiểm định không thành công đường xu hướng giảm ngắn hạn, trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến xanh với bóng nến trên dài, cho thấy lực cầu có phản ứng nhưng chưa đủ mạnh để vượt qua vùng kháng cự hội tụ giữa hai đường Tenkan và Kijun quanh 1.735 điểm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiến sát đường tín hiệu và tiếp tục vận động dưới ngưỡng 0 , với histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này cho thấy động lượng hồi phục đang suy yếu, trong khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa được xác nhận đảo chiều.

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Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chưa được xác nhận đảo chiều (Ảnh minh họa: KT)

“VN-Index cần sớm thiết lập đáy sau cao hơn trên đường xu hướng tăng ngắn hạn, đồng thời xuất hiện nhịp tăng đủ mạnh để vượt qua đường xu hướng giảm. Đây là điều kiện cần thiết để củng cố khả năng tiếp diễn đà hồi phục, tiến vào tích lũy trong mây Kumo và hướng tới vùng 1.760 điểm”, chuyên gia của BVSC cho hay.

Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang vận động trong trạng thái trung tính khi đóng cửa tại 1.725 điểm với nến xanh rút chân, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện để nâng đỡ chỉ số dù xu hướng ngắn hạn vẫn chịu áp lực dưới ngưỡng MA10 và MA20. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MFI đều neo tại vùng 45-46, thị trường hiện thiếu sự đồng thuận về động lượng và cần thêm thời gian để xác nhận khả năng hồi phục thông qua việc giữ vững vùng hỗ trợ cùng sự cải thiện về thanh khoản. Kịch bản cơ sở cho phiên hôm nay 9/11 là trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trước khi xu hướng rõ ràng hơn được thiết lập.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng 1.720–1.750, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore. Còn đối với chiến lược trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ vẫn là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 9/11: Cơ hội tiềm năng với PVD và HSG

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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