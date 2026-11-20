Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phát hiện ô tô biển kiểm soát 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, gồm 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE, 144 bộ mỹ phẩm MITINE, 360 hộp nhãn hiệu OAIS, 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện SHARP, tổng trị giá hàng hóa hơn 100 triệu đồng. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Cảnh sát Giao thông TP Huế phát hiện hàng hoá không rõ nguồn gốc trên xe quá tải

Cùng ngày, trong quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế phát hiện ô tô biển kiểm soát 50H-141.58 do Trương Đình Hải, trú tại xã A Lưới 2, thành phố Huế điều khiển, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 10% đến 30%.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc

Khi yêu cầu lái xe hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và doanh nghiệp liên quan về hành vi vi phạm quy định về tải trọng phương tiện.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nguồn gốc hàng hóa và xử lý theo quy định pháp luật.