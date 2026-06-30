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Tóm tắt
VOV.VN - Từ ngày 15/8, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến việc mua một chiếc ghế, nhiều phụ huynh lại đang rơi vào tình trạng bối rối khi thị trường có quá nhiều sản phẩm với đủ mức giá, tiêu chuẩn và chất lượng khác nhau.
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ghế ngồi cho trẻ em, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, ghế an toàn
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_7.m3u8
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2026-06/tiktok_7.m3u8
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