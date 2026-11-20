Quản lý tài chính không phải đặc quyền của người giàu

Quản lý tài sản tài chính không phải đặc quyền của người giàu mà là việc mỗi người nên thực hiện càng sớm càng tốt, ngay cả khi thu nhập còn hạn chế. Theo ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích Ngành, Công ty CP Chứng khoán Kafi (KAI), thời gian, kỷ luật và thói quen tích lũy là những yếu tố quan trọng giúp mỗi người xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Trong suy nghĩ của nhiều người, quản lý tài sản thường gắn với những cá nhân có thu nhập cao hoặc sở hữu khối tài sản lớn. Tuy nhiên, ông Huỳnh Anh Huy cho rằng, đây là quan niệm chưa đầy đủ, bởi quản lý tài chính không bắt đầu từ số tiền đang có mà từ cách mỗi người kiểm soát và sử dụng nguồn lực của mình.

Quản lý tài chính không bắt đầu từ số tiền đang có mà từ cách mỗi người kiểm soát và sử dụng nguồn lực của mình (Ảnh minh họa: KT)

"Quản lý tài sản thì không bắt đầu từ con số lớn. Theo tôi, nó bắt đầu từ việc mình biết mình đang có gì: thu nhập bao nhiêu, tiêu vào đâu, nợ bao nhiêu. Từ đó mình đặt mục tiêu, chia tiền cho hợp lý và giữ thành thói quen. Việc này ai cũng làm được, tiền nhiều hay ít đều làm được", ông Huy phân tích.

Theo chuyên gia Kafi, nếu cứ chờ có nhiều tiền mới bắt đầu quản lý, mỗi người có thể bỏ lỡ cơ hội tích lũy. Bởi khi chưa có thói quen kiểm soát chi tiêu, thu nhập tăng cũng chưa chắc giúp tài sản gia tăng tương ứng.

Ông Huy dẫn chứng, nếu mỗi tháng trích đều đặn 2 triệu đồng để tích lũy, với mức sinh lời giả định 6%/năm, sau 10 năm số tiền có thể đạt khoảng 328 triệu đồng, trong khi tổng vốn gốc đóng góp là 240 triệu đồng.

Thực tế, ngành quản lý tài sản trên thế giới cũng đã thay đổi đáng kể về đối tượng phục vụ. Ban đầu, lĩnh vực này hình thành từ nhu cầu của những gia đình giàu có tại châu Âu và Mỹ, chủ yếu nhằm bảo toàn, gia tăng khối tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, theo thời gian, hoạt động quản lý tài sản không còn chỉ tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư và tối ưu lợi nhuận mà chuyển sang lấy mục tiêu tài chính của khách hàng làm trung tâm, như mua nhà, chuẩn bị tài chính cho con học tập hay tích lũy cho tuổi nghỉ hưu.

"Thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận, ngành dần chuyển sang đầu tư và tối ưu dòng tiền theo mục tiêu của từng người. Lúc này lợi nhuận không còn là đích đến duy nhất nữa mà chỉ là phương tiện để mình đạt được mục tiêu", ông Huy cho biết.

Sự thay đổi này cũng giúp mở rộng đối tượng khách hàng sang tầng lớp trung lưu và những người trẻ mới đi làm. Bất cứ ai có mục tiêu tài chính đều cần kế hoạch quản lý phù hợp, không phụ thuộc vào quy mô tài sản hiện tại.

Thời gian và kỷ luật quyết định hiệu quả tích lũy

Theo ông Huỳnh Anh Huy, mỗi người nên tiếp cận kiến thức quản lý tài chính càng sớm càng tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em có thể học cách phân biệt nhu cầu và mong muốn, tiết kiệm một phần tiền tiêu vặt và làm quen với những khái niệm tài chính cơ bản.

Khi bắt đầu đi làm và có thu nhập, mỗi người nên dành một khoản cố định hàng tháng để tích lũy, thay vì đợi chi tiêu xong mới xem còn lại bao nhiêu tiền. Ông Huy khuyến nghị áp dụng nguyên tắc "trả cho chúng ta trước", tức ưu tiên trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương.

Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích Ngành, Công ty CP Chứng khoán Kafi (KAI)

Yếu tố quan trọng giúp việc tích lũy sớm phát huy hiệu quả là sức mạnh của lãi kép. Khi tiền lãi được tái đầu tư, khoản tiền này tiếp tục sinh lời trong những kỳ tiếp theo, giúp tài sản tăng trưởng theo thời gian.

Để minh họa, ông Huy đưa ra phép so sánh: Nếu mỗi tháng đầu tư 2 triệu đồng trong 20 năm với mức sinh lời giả định 6%/năm, tổng tài sản có thể đạt khoảng 924 triệu đồng. Trong khi đó, nếu chỉ tích lũy trong 10 năm nhưng đạt mức sinh lời 12%/năm, số tiền thu được chỉ khoảng 460 triệu đồng, bằng một nửa.

Theo chuyên gia Kafi, một mức lợi suất cao trong ngắn hạn thường khó duy trì và có thể đi kèm rủi ro lớn. Vì vậy, bắt đầu sớm và kiên trì với kế hoạch tích lũy có ý nghĩa quan trọng hơn việc chờ đợi cơ hội sinh lời đột biến.

Đối với người có thu nhập thấp, ông Huy khuyên nên bắt đầu bằng việc ghi chép chi tiêu trong một tháng để nhận diện những khoản thực sự cần thiết và những khoản có thể tiết giảm. Sau đó, có thể trích khoảng 5-10% thu nhập để tích lũy ngay khi nhận lương.

Với người đang có nợ, không nhất thiết phải trả hết nợ mới bắt đầu tiết kiệm. Thay vào đó, cần lập kế hoạch trả nợ, ưu tiên xử lý các khoản có lãi suất cao, đồng thời duy trì một quỹ dự phòng nhỏ để ứng phó với những tình huống phát sinh.

“Quản lý tài chính cũng không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi khoản chi tiêu cá nhân. Mỗi người có thể phân bổ thu nhập cho các nhóm chi tiêu thiết yếu, tích lũy và nhu cầu hưởng thụ. Nguyên tắc 50/30/20 là một gợi ý có thể tham khảo và điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế”, vị chuyên gia cho hay.

Sau khi hình thành thói quen tích lũy, mỗi người cần xác định rõ mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện, chẳng hạn xây dựng quỹ dự phòng, mua nhà hay chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu. Việc phân bổ tài sản cần phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro, tránh chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường hoặc tâm lý đám đông (FOMO).

Đối với những người chưa có đủ thời gian hoặc kiến thức chuyên môn, ông Huy khuyến nghị tìm đến chuyên gia và các đơn vị tư vấn uy tín để được hỗ trợ lựa chọn giải pháp phù hợp.

“Thay vì chờ thu nhập cao mới bắt đầu tích lũy, mỗi người nên xây dựng kỷ luật tài chính từ những khoản tiền nhỏ. Đây chính là nền tảng để từng bước gia tăng tài sản và hướng tới sự chủ động, an toàn về tài chính trong dài hạn”, vị chuyên gia khuyến nghị.