Đối với người tiêu dùng, bài toán giá thành cùng ma trận nhãn mác “tẩy xanh” trên thị trường hiện nay đang là những nút thắt cốt lõi cần lời giải đồng bộ từ cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Khoảng cách thu nhập và áp lực “giá thành”

Khảo sát mới nhất về xu hướng tiêu dùng xanh cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: trong khi người dân tại các đô thị lớn với mức thu nhập khá bắt đầu ưu tiên giá trị trải nghiệm và độ an toàn của sản phẩm xanh hơn giá cả, thì ở chiều ngược lại, khoảng 70% người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa hoặc người có thu nhập thấp vẫn coi giá thành là yếu tố quyết định hàng đầu khi mua sắm.

TS. Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Phân tích về rào cản này, TS. Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho rằng người tiêu dùng hiện nay khi đứng trước sản phẩm xanh thường quan tâm nhất đến chất lượng, hiệu quả sử dụng và tính minh bạch. Tuy nhiên, bài toán chi phí vẫn là lực cản lớn nhất.

“Doanh nghiệp khi đầu tư vào công nghệ xanh, quy trình tuần hoàn ở giai đoạn đầu thường tốn kém chi phí rất lớn nên chưa thể hạ giá thành ngay lập tức. Muốn người dân ở mọi tầng lớp tiếp cận được, bắt buộc phải có chính sách hỗ trợ phù hợp từ Nhà nước đối với cả phía sản xuất lẫn người tiêu dùng”, bà Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh giá cả, tâm lý e ngại của người tiêu dùng còn đến từ việc thiếu một 'thước đo' rõ ràng để nhận diện. Lấy ví dụ thực tế, đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng chỉ ra: “Khi người dân muốn mua một chiếc quạt điện, họ đối mặt với cả một 'rừng' nhãn hiệu nhưng rất khó phân biệt đâu là sản phẩm xanh thực sự. Chúng ta đang rất thiếu các chỉ số trực quan, đơn giản như nhãn dán chứng nhận mức tiết kiệm 15–20% điện năng ngay trên thiết bị gia dụng để người mua dễ dàng lựa chọn”.

TS. Trần Thị Dung chỉ ra 3 rào cản lớn của tiêu dùng xanh tại Việt Nam. Đó là, áp lực giá thành, 70% người tiêu dùng thu nhập thấp ưu tiên giá thành khi mua sắm. Thứ hai là ma trận “tẩy xanh” khi thiếu bộ tiêu chuẩn và nhãn nhận diện sinh thái rõ ràng, dễ hiểu. Thứ ba là thiếu niềm tin khi thông tin quảng cáo thiếu chứng cứ kiểm định từ đơn vị độc lập.

“Tẩy xanh” và bài toán siết chặt bằng kiểm định độc lập

Một nguy cơ khác đang bào mòn niềm tin của thị trường là tình trạng “tẩy xanh” (greenwashing) – tức các sản phẩm gắn mác “100% tự nhiên”, “eco” hay bao bì xanh nhưng bản chất quy trình sản xuất lại không hề thân thiện với môi trường.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Chia sẻ góc nhìn của thế hệ trẻ, Hoa hậu Lương Thùy Linh – KOL truyền cảm hứng sống xanh – thẳng thắn nhận định: “Tình trạng quảng bá quá mức rất dễ gặp trên thị trường. Một chiếc bao bì màu xanh hay vài dòng chữ tự phong không thể chứng minh tính chất xanh thực sự. Người tiêu dùng hiện đại cần tìm hiểu kỹ về quy trình sản xuất, thành phần và chứng nhận uy tín trước khi xuống tiền”.

Để giải bài toán “nghi ngờ chất lượng”, TS. Trần Thị Dung cho rằng bộ máy quản lý nhà nước khi được tinh gọn sẽ khó lòng bao quát hết hàng triệu mặt hàng trên thị trường. Do đó, vai trò của “bên thứ ba” – các tổ chức xã hội, đơn vị kiểm định độc lập – là cực kỳ then chốt. Các đơn vị này sẽ đóng vai trò như "cánh tay nối dài" của Nhà nước, tiến hành giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm công khai dựa trên các tiêu chuẩn đã công bố.

Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chia sẻ tại diễn đàn

Từ góc độ cơ quan quản lý, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), nhấn mạnh rằng khung pháp lý hiện hành đã có những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 đã quy định rõ quyền của người dân được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh, đồng thời buộc doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về tính chất bền vững của sản phẩm.

“Nếu doanh nghiệp quảng cáo sai lệch về tỷ lệ nhựa tái chế hay tiêu chuẩn organic, người tiêu dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan quản lý và Hội bảo vệ người tiêu dùng can thiệp xử lý nghiêm”, bà Quỳnh Anh khẳng định.