Sau 4 phiên lao dốc, chứng khoán bất ngờ bùng nổ, hàng loạt cổ phiếu tăng trần

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh hơn trong phiên giao dịch hôm nay 4/11 khi dòng tiền mua vào lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản.

Ngay từ đầu phiên hôm nay 4/11, VN-Index vẫn chịu áp lực rung lắc khi có thời điểm lùi về vùng 1.692 điểm, thấp hơn mức tham chiếu 1.699,62 điểm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng xuất hiện, giúp chỉ số đảo chiều và vượt mốc 1.700 điểm trước 10h.

Chứng khoán bất ngờ bùng nổ, hàng loạt cổ phiếu tăng trần

Sau nhịp hồi phục đầu phiên, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng đi lên, dù có những thời điểm giằng co quanh vùng 1.705-1.710 điểm. Đến cuối phiên sáng, VN-Index đã vượt mốc 1.715 điểm.

Bước sang phiên chiều, đà tăng được củng cố khi dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số nhanh chóng vượt 1.720 điểm, sau đó tiến lên vùng 1.730-1.735 điểm và có thời điểm tiệm cận 1.740 điểm trước khi thu hẹp một phần mức tăng.

Diễn biến tích cực nhất thuộc về nhóm cổ phiếu chứng khoán khi hàng loạt mã tăng mạnh, trong đó TCX, VCI, VIX, CTS và VND tăng kịch trần. SSI, VCK, VDS, BSI tăng hơn 6%; ORS, VPX, FTS tăng trên 5%.

Dòng tiền cũng lan tỏa sang nhóm bất động sản và xây dựng với CII, HDC, SZC, DXG tăng kịch trần; KDH tăng hơn 6%, trong khi CCC, IJC, HAR, NLG, DIG tăng trên 5%. Các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup cũng hồi phục, với VRE tăng hơn 4,5%, VHM tăng hơn 2%, còn VIC trở lại tham chiếu sau khi là nhân tố gây sức ép lớn lên chỉ số trong phiên sáng.

Ở nhóm ngân hàng, sắc xanh chiếm ưu thế với LPB tăng hơn 4,6%, VPB tăng gần 4,5%, CTG và EIB tăng trên 3%. VCB tăng hơn 2,4%, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên. Bên cạnh đó, FPT có diễn biến nổi bật khi tăng kịch trần lên 53.900 đồng, với khối lượng khớp lệnh đạt 12,8 triệu đơn vị.

FTSE Russell đề xuất bước đi mới, tăng sức hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam VOV.VN - Chiều 18/9, bên lề Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều Bluechip cho thấy nỗ lực phục hồi ấn tượng với biên độ tăng cao hơn 4% như VPB, MSN…

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và phần lớn thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nên tác động giảm tới thị trường chung là tương đối hạn chế. Độ mở bao trùm bởi sắc xanh khi số mã tăng (283 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (75 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh bùng nổ, cao hơn (23%) so với mức bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, đà hồi phục không chỉ thể hiện qua mức tăng của chỉ số mà còn được củng cố bởi độ rộng và thanh khoản.

Chốt phiên giao dịch hôm nay 4/11, VN-Index tăng 33,40 điểm (+1,97%) lên 1.733,02 điểm với 268 mã tăng, trong khi chỉ có 72 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 909 triệu đơn vị, giá trị 17.955 tỷ đồng.

Diễn biến trên HOSE đã lan tỏa tâm lý hưng phấn sang sàn HNX và UPCoM, giúp cả 2 chỉ số chính của 2 sàn nới rộng đà tăng, thậm chí HNX-Index còn tăng với biên độ mạnh hơn VN-Index. Chốt phiên giao dịch ngày 4/11, chỉ số HNX-Index tăng 6,46 điểm (+2,57%) lên 257,88 điểm với 104 mã tăng và 46 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 77 triệu đơn vị, giá trị 1.025 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tăng 0,56 điểm (+0,46%) lên 122,61 điểm với 140 mã tăng và 57 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 37 triệu đơn vị, giá trị 631,7 tỷ đồng.