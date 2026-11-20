Theo ghi nhận, sầu riêng Ri6 hiện được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 50.000- 55.000 đồng/kg (tùy chất lượng) giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với nửa tháng trước. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc và thu hoạch, nhà vườn chỉ còn lãi hơn 10.000 đồng/kg. Đáng chú ý, vụ sầu riêng nghịch năm nay chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, tỷ lệ ra hoa, đậu trái thấp, năng suất giảm mạnh. Bình quân mỗi héc-ta chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Theo các doanh nghiệp thu mua trái cây, trong khi giá sầu riêng Ri6 giảm sâu thì sầu riêng giống Thái vẫn duy trì ở mức trên 100.000 đồng/kg, giúp nhà vườn lãi hơn 30.000 đồng/kg. Hiện nguồn cung sầu riêng Thái còn hạn chế, chưa bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp vào mùa thu hoạch rộ trái sầu riêng vụ nghịch

Một trong những nguyên nhân khiến giá sầu riêng Ri6 giảm mạnh là những tác động từ việc kiểm soát chất lượng, đặc biệt là chỉ tiêu Cadimi. Đã có thời điểm nhiều lô hàng bị trả về do không đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu này, khiến doanh nghiệp thu mua thận trọng hơn. Trong khi đó, sầu riêng Thái ít chịu tác động hơn do nguồn cung tại miền Tây chưa vào cao điểm. Thị trường Trung Quốc cũng đang có xu hướng ưu tiên sầu riêng Thái hơn Ri6.

Theo ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng hiện giảm so với nửa tháng trước, nhưng nhà vườn vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn gặp khó trong sản xuất nghịch vụ do tỷ lệ ra hoa, đậu trái không đạt kỳ vọng. Sản xuất nghịch vụ đòi hỏi chi phí đầu tư và công chăm sóc cao hơn chính vụ. Đặc biệt, thời tiết bất lợi, mưa hoặc sương muối xuất hiện đúng thời điểm cây vừa xổ nhụy có thể khiến hoa rụng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Trái sầu riêng luôn dao động bởi yếu tố cung, cầu khiến nhà vườn lo lắng

Ông Võ Tấn Lợi dự báo, giá sầu riêng có khả năng tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán và sau Tết do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc tăng trong dịp lễ hội. Đây là thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành hàng sầu riêng Việt Nam. Hiện kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả nước đã đạt hơn 3,5 tỷ USD.

Trước áp lực cạnh tranh, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh khuyến cáo nhà vườn có đủ điều kiện nên chủ động bố trí lịch sản xuất rải vụ, phát triển sầu riêng nghịch vụ, hạn chế tập trung thu hoạch vào các tháng 4, 5 và 6. Đây là thời điểm nguồn cung từ Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Malaysia cùng tăng, gây áp lực lên giá bán. Bên cạnh đó, nhà vườn cần tuân thủ quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng trái; các hợp tác xã và ngành chuyên môn tăng cường hướng dẫn sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và Cadimi, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 32.000 ha sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn. Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ Tết năm 2027, toàn tỉnh dự kiến thu hoạch khoảng 29.691 tấn.

Nhà vườn Đồng Tháp kém vui vì giá sầu riêng Ri 6 đang giảm mạnh

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản những tháng cuối năm, UBND tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt đối với những mặt hàng có sản lượng lớn nhưng chưa có liên kết tiêu thụ bền vững.

Trong đó, tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị Diễn đàn phát triển ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp trong quý IV-2026, nhằm kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ngành hàng theo hướng bền vững.

Diễn đàn tập trung tư vấn kỹ thuật canh tác, quản lý đất, nước, dinh dưỡng; kiểm soát Cadimi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; hoàn thiện dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kết nối vùng nguyên liệu với doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu. Song song đó, tỉnh dự kiến tổ chức 2 hội nghị kết nối cung - cầu nông sản tại phường Mỹ Tho và TP. Hồ Chí Minh trong quý IV-2026, tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp gặp gỡ các hệ thống phân phối, siêu thị và đối tác xuất khẩu, tiến tới ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm.