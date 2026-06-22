Sầu riêng và thanh long rớt giá

Cụ thể, thanh long ruột đỏ loại 3 có giá từ 4.000 - 6.000 đồng/kg, trong khi loại 1 và loại 2 có giá cao hơn nhưng rất khan hiếm. Với mức giá này, nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ. Đối với sầu riêng, giống Monthong (Thái Lan) hiện được thu mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg, còn giống Ri6 giảm xuống khoảng 30.000 đồng/kg. Ở thời điểm này, việc xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn do chất lượng trái chưa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Hiện nay, nhà vườn trồng cây thanh long không có lài vì giá rớt chạm đáy

Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái thường cho năng suất cao nhưng chất lượng trái giảm do ảnh hưởng của thời tiết, dễ phát sinh sâu bệnh. Tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh.

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp đầu ra vẫn còn bấp bênh, nhà vườn có lãi không cao

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Giá sầu riêng hiện nay biến động rất bất thường. Sầu riêng Monthong loại A được thương lái thu mua tại kho với giá khoảng 75.000 đồng/kg, còn giá mua tại vườn trên 50.000 đồng/kg nên nhà vườn vẫn có lãi nhẹ. Riêng giống Ri6 đang ở mức rất thấp, nhiều nơi thương lái chỉ mua dưới 30.000 đồng/kg. Nguyên nhân chủ yếu là do đang vào mùa mưa nên chất lượng trái giảm. Với Ri6, khi đưa về xử lý sau thu hoạch, tỷ lệ đạt chất lượng chỉ khoảng 50%, phần còn lại bị hư hỏng hoặc không đạt yêu cầu".

Vào mùa mưa chất lượng trái cây có giảm nên khó xuất khẩu

Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp, với tổng diện tích hơn 45.000 ha trong tổng số khoảng 133.000 ha cây ăn trái toàn tỉnh. Tuy nhiên, sau Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026, nhiều nhà vườn vẫn chưa đạt được kỳ vọng về sự khởi sắc của thị trường tiêu thụ và giá cả trái cây.