Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững
Thứ Năm, 10:53, 26/11/2026
VOV.VN - Ngày 28/11, Ngày hội Tiêu dùng xanh, với thông điệp “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững” chính thức khởi động trên toàn quốc. Lễ phát động hưởng ứng tiêu dùng xanh năm 2026 diễn ra tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.
VOV.VN - Hơn 300 phần quà cho 300 người đăng ký sớm nhất và 600 suất ăn sáng miễn phí sẵn sàng phục vụ người dân tham gia chương trình Ngày hội Tiêu dùng xanh 2026 diễn ra tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.
VOV.VN - Hơn 300 phần quà cho 300 người đăng ký sớm nhất và 600 suất ăn sáng miễn phí sẵn sàng phục vụ người dân tham gia chương trình Ngày hội Tiêu dùng xanh 2026 diễn ra tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.