Người tiêu dùng được tăng quyền kiểm soát thông tin cá nhân

Ngày 13/11/2026, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật thuộc lĩnh vực công thương, gồm Luật Thương mại, Luật cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với 458/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật có hiệu lực chung từ ngày 1/7/2027, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách bảo vệ người tiêu dùng. Theo thông tin được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) công bố ngày 16/11, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là tăng cường quyền quyết định của người tiêu dùng đối với việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân.

Thực tế, khi đăng ký tài khoản mua sắm trực tuyến, sử dụng ứng dụng gọi xe, dịch vụ tài chính hay tham gia chương trình khách hàng thân thiết, người tiêu dùng thường phải cung cấp nhiều thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thậm chí dữ liệu về hành vi mua sắm.

Trong đó, không ít trường hợp, việc đồng ý cung cấp thông tin được gộp chung trong một điều khoản dài, khiến người dùng khó biết dữ liệu của mình sẽ được sử dụng cho những mục đích nào.

Tại nội dung sửa đổi khoản 2 Điều 17, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thiết lập phương thức rõ ràng để người tiêu dùng lựa chọn riêng từng mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin và chủ động thể hiện việc đồng ý hoặc không đồng ý.

Điểm mới nằm ở việc làm rõ yêu cầu lựa chọn theo từng mục đích, thay vì chỉ yêu cầu sự đồng ý chung. Luật hiện hành đã quy định doanh nghiệp phải thông báo và có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cung cấp thông tin; quy định sửa đổi tiếp tục cụ thể hóa nghĩa vụ này.

Theo nội dung tiếp thu, giải trình được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày trước Quốc hội, doanh nghiệp không được buộc người tiêu dùng cung cấp những thông tin không cần thiết cho giao dịch.

Việc chia sẻ, chuyển giao thông tin, rút lại sự đồng ý và trách nhiệm xử lý dữ liệu cũng phải bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là thay đổi có ý nghĩa thiết thực khi tình trạng thu thập thông tin thiếu minh bạch, sử dụng dữ liệu cho quảng cáo và tiếp thị đang khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

Hợp đồng theo mẫu được kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm rủi ro cho người mua

Ngoài ra, thay đổi đáng chú ý trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Trong nhiều giao dịch, từ mua căn hộ, sử dụng dịch vụ viễn thông đến đăng ký các gói dịch vụ dài hạn, người tiêu dùng thường phải ký vào những hợp đồng do doanh nghiệp soạn sẵn.

Các hợp đồng này có thể gồm hàng chục trang với nhiều điều khoản phức tạp. Trong khi doanh nghiệp có lợi thế về thông tin và pháp lý, người mua ít có điều kiện thương lượng hoặc thay đổi nội dung.

Với quy định mới, những loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sẽ chịu sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điểm sửa đổi lần này là chuyển thẩm quyền ban hành, sửa đổi danh mục từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc điều chỉnh thẩm quyền nhằm rút ngắn quy trình xem xét, giúp cơ quan quản lý kịp thời cập nhật danh mục theo những thay đổi của thị trường.

Đối với người tiêu dùng, cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu được kỳ vọng góp phần phòng ngừa những điều khoản bất lợi, thiếu minh bạch trước khi hợp đồng được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Người tiêu dùng cần làm gì để chủ động bảo vệ quyền lợi của mình?

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, những sửa đổi lần này đẩy mạnh phân quyền trong xây dựng quy định chi tiết về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi sản phẩm có khuyết tật và hoạt động giao dịch trên không gian mạng.

Đây là cơ sở để cơ quan quản lý chủ động hơn trong việc hoàn thiện các quy định phù hợp với thực tiễn thị trường.

Trong thời gian chờ luật sửa đổi có hiệu lực, người tiêu dùng vẫn được bảo vệ theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và các quy định hiện hành.

Khi xảy ra tranh chấp, người dân nên chủ động liên hệ bên bán hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, yêu cầu giải quyết và lưu giữ đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, tin nhắn, hình ảnh sản phẩm cùng những chứng cứ liên quan.

Nếu không được giải quyết thỏa đáng, người tiêu dùng có thể tìm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được tư vấn, hỗ trợ.

Ngoài ra, người dân có thể gửi phản ánh qua địa chỉ email khieunai@bvntd.gov.vn hoặc hệ thống tiếp nhận trực tuyến tại khieunai.bvntd.gov.vn.

Trước đó, tháng 1/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị vận hành Zalo, 810 triệu đồng về các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó có những vi phạm liên quan đến việc không thiết lập đầy đủ cơ chế cho người dùng lựa chọn phạm vi cung cấp thông tin và việc sử dụng thông tin phục vụ quảng cáo. Vụ việc cho thấy quyền kiểm soát dữ liệu của người tiêu dùng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà đã trở thành yêu cầu pháp lý đối với doanh nghiệp.