Việt Nam được xác định là một trong những thị trường tăng trưởng ưu tiên đối với ngành thực phẩm Ireland. Thị trường Việt Nam chính thức mở cửa cho thịt bò Ireland từ đầu năm 2026, trong khi xuất khẩu các sản phẩm sữa và hải sản của nước này cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Đại sứ Ireland Deirdre Ní Fhallúin phát biểu tại sự kiện Taste of Ireland

Với dân số hơn 100 triệu người, thu nhập của người dân ngày càng gia tăng và nhu cầu gia tăng đối với thực phẩm chất lượng cao, an toàn, giàu dinh dưỡng, Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng dài hạn đối với các nhà sản xuất và doanh nghiệp Ireland.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức sự kiện "Taste of Ireland" - "Hương vị Ireland", giới thiệu các sản phẩm thực phẩm và nguyên liệu của quốc gia châu Âu. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ireland và Việt Nam. Việc đưa thịt bò Ireland vào thị trường Việt Nam là một dấu mốc quan trọng mới, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Theo Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin, nông nghiệp và thực phẩm là những lĩnh vực có tính bổ trợ cao giữa Ireland và Việt Nam. Ireland nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thịt bò, sản phẩm sữa và hải sản khi trao đổi thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi người tiêu dùng tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương trên cả nước có thể lần đầu tiên thưởng thức thịt bò Ireland. Sự kiện tại Hà Nội diễn ra sau lễ ra mắt thương mại thịt bò Ireland tại TP.HCM ngày 5/10, do Hội đồng Xúc tiến thương mại thực phẩm Ireland (Bord Bia) tổ chức.

Việc Việt Nam mở cửa thị trường cho thịt bò Ireland trong năm nay là kết quả của quá trình trao đổi và hợp tác kéo dài nhiều năm giữa các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời được hỗ trợ bởi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ireland có lợi thế về hệ thống chăn nuôi dựa trên đồng cỏ, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và uy tín quốc tế về sản xuất bền vững. Đây là những yếu tố giúp thịt bò Ireland có vị thế cạnh tranh trong phân khúc thịt bò nhập khẩu cao cấp đang phát triển tại Việt Nam.

Ireland là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu châu Âu với điều kiện tự nhiên ưu đãi.

Không chỉ có thịt bò, xuất khẩu thực phẩm Ireland sang Việt Nam cũng tăng trưởng đáng kể. Tính đến tháng 8/2026, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm của Ireland sang Việt Nam tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó riêng lĩnh vực sữa tăng 57%.

Ông Peng Zhang, chuyên gia thị trường phụ trách ngành thịt và hải sản Đông Nam Á của Bord Bia, cho biết Ireland là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu châu Âu. Điều kiện tự nhiên với những vùng đồng cỏ xanh rộng lớn và vùng biển Đại Tây Dương giàu dưỡng chất tạo lợi thế cho Ireland trong sản xuất thực phẩm chất lượng cao.

Ireland cũng đã giới thiệu Origin Green - chương trình quốc gia về phát triển bền vững trong ngành thực phẩm và đồ uống của Ireland, với sự phối hợp giữa chính phủ, các nhà sản xuất và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phương thức sản xuất bền vững hơn.

Việc thịt bò Ireland chính thức tiếp cận thị trường Việt Nam, cùng đà tăng trưởng của các mặt hàng sữa và hải sản, mở ra thêm dư địa hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ireland kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.