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Trái cây Đồng Tháp tăng giá mạnh, nhà vườn trúng lớn

Thứ Bảy, 16:13, 24/10/2026
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VOV.VN - Thời điểm này, nhiều loại trái cây chủ lực tại tỉnh Đồng Tháp đang hút hàng và tăng giá mạnh do bước vào vụ nghịch, lượng cung hạn chế. Sự bứt phá về giá của thanh long, sầu riêng hay mít mang lại lợi nhuận cao, giúp nhà vườn yên tâm chăm sóc vườn cây.

 

Nhiều loại trái cây của Đồng Tháp như thanh long ruột đỏ những ngày qua liên tục tăng giá. Thanh long loại 2 có giá khoảng 32.000 đồng/kg, loại 3 giá 27.000 đồng/kg và loại 4 giá trên 22.000 đồng/kg (hiện không có thanh long loại 1). Mức giá này tăng gấp đôi so với tháng trước.

Trong khi đó, sầu riêng giống Ri 6 được thương lái đến tận vườn thu mua với giá 65.000 đồng/kg, giống Monthong giá 80.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhà vườn có lãi từ 20.000–30.000 đồng/kg. Riêng mít ruột đỏ có giá trên 70.000 đồng/kg, mít Thái siêu sớm khoảng 50.000 đồng/kg.

trai cay Dong thap tang gia manh, nha vuon trung lon hinh anh 1
Nhà vườn trồng cây thanh long ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi vì giá cao
trai cay Dong thap tang gia manh, nha vuon trung lon hinh anh 2
Các doanh nghiệp thu mua trái cây tăng cường nhập trái thanh long đưa đi xuất khẩu

Đối với trái ổi, từ mức giá chỉ vài nghìn đồng/kg trước đây, hiện đã tăng lên 12.000–15.000 đồng/kg, giúp nhà vườn có lãi khá. Trái dừa khô đã bước qua giai đoạn ế ẩm nay có giá từ 70.000-80.000 đồng/14 quả, giúp nhà vườn có lãi yên tâm chăm sóc vườn cây.

Theo các nhà vườn tại tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân khiến giá nhiều loại trái cây tăng cao là do đang vào vụ nghịch, năng suất thấp, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, dẫn đến khan hàng. Dự kiến khoảng một tháng nữa, nhiều loại cây ăn trái sẽ bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. 

trai cay Dong thap tang gia manh, nha vuon trung lon hinh anh 3
Thương lái đến tận vườn sầu riêng để thu mua với giá cao

Hiện nay, Đồng Tháp dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về diện tích cây ăn trái, với hơn 135.300 ha. Trong đó, một số loại cây ăn trái chủ lực gồm: sầu riêng khoảng 33.600 ha, mít 26.260 ha, dừa 24.900 ha, xoài 16.800 ha, khóm (dứa) 14.780 ha, cây có múi khoảng 14.180 ha và thanh long 8.500 ha.

Trong 9 tháng qua, sản lượng trái cây thu hoạch của tỉnh Đồng Tháp đạt gần 1,88 triệu tấn. Thời gian gần đây, trái cây của địa phương không chỉ được xuất khẩu tươi mà còn được chế biến để xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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