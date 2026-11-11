Tỷ giá USD hôm nay 11/11: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.600 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 11/11

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày 10/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.600 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.320 - 26.880 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,509 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.600 VND/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.350 VND/USD mua vào và 25.760 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, BIDV giao dịch ở mức 25.385 - 25.765 VND/USD (mua vào - bán ra).

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.390 - 25.783 đồng/USD (mua vào và bán ra).

ACB niêm yết USD ở mức 25.370 đồng/USD mua tiền mặt, 25.400 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.760 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.350 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã gây ra tác động tiêu cực lên đồng USD. Nhưng không thấy lý do nào cho sự suy giảm mạnh hơn của đồng USD. Theo quan điểm của các chuyên gia, lãi suất cần bắt đầu di chuyển ngược chiều với đồng USD để biện minh cho một sự điều chỉnh lớn hơn, trừ khi hiệu suất kém bất thường của các tài sản Mỹ thúc đẩy động thái này.

Những lo ngại rằng chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ đã không thành hiện thực. Thay vào đó, sự nhẹ nhõm tiềm tàng khi sự kiện rủi ro giữa nhiệm kỳ đã qua đi, cùng với giá dầu giảm mạnh, đang thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa: KT

Trở ngại chính đối với sự suy giảm mạnh hơn của đồng USD là giá dầu thấp hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc nó gây bất lợi cho USD. Khi giá dầu thô giảm 8%, lãi suất hoán đổi USD kỳ hạn 2 năm giảm 5 điểm cơ bản, nhìn chung phù hợp với lãi suất hoán đổi CAD, AUD và SEK. Tuy nhiên, lãi suất hoán đổi EUR, GBP và NZD kỳ hạn 2 năm giảm mạnh hơn, khoảng 8-10 điểm cơ bản.

Theo các chuyên gia, đó là lập luận thuyết phục nhất chống lại việc đẩy đồng USD xuống thấp hơn nữa. Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn và/hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Fed vẫn là những điều kiện cần thiết để lãi suất USD kỳ hạn ngắn hạn giảm mạnh hơn so với các đồng tiền khác, và do đó dẫn đến sự suy giảm rộng hơn của đồng USD.