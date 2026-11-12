Tỷ giá USD hôm nay 12/11: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.611 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 11/11

Tỷ giá USD hôm nay, cuối phiên giao dịch 11/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.611 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tăng, mức cao nhất đạt được là 25.840 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,49 điểm.

Cuối giờ chiều 11/11, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.430 đồng/USD mua vào và 25.840 đồng/USD bán ra, tăng 40 đồng/USD ở cả chiều mua vào – bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.462 - 25.842 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 42 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng 11/11.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.455 - 25.838 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 36 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 24 đồng/USD ở chiều bán ra so với đầu phiên 11/11.

ACB niêm yết USD ở mức 25.440 đồng/USD mua vào và 25.830 đồng/USD bán ra, tăng 50 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng 11/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.840 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.890 đồng/USD, giữ nguyên ở cả hai chiều mua bán so với đầu giờ sáng 11/11.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

USD tăng mạnh trước kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11 sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng trước của Mỹ tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12.

Tỷ giá USD hôm nay 11/11: Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.611 đồng/USD VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng/USD lên mức 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tăng, mức cao nhất đạt được là 25.800 đồng/USD.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 18,44 điểm cơ bản, lên 4,731%. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên gần 91%. Bên cạnh đó, những phát biểu theo hướng cứng rắn của các quan chức Fed cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND không chỉ chịu tác động từ diễn biến quốc tế mà còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Do đó, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ biến động cùng chiều. Người mua cần thận trọng, tránh chạy theo những biến động ngắn hạn.

Với nhu cầu mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, người mua nên xác định rõ số tiền cần thiết và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ, có thể cân nhắc chia nhỏ các đợt mua, đồng thời so sánh giá bán giữa các ngân hàng để lựa chọn mức tỷ giá phù hợp.

Đối với người mua USD nhằm mục đích đầu tư kiếm lời, rủi ro cần được cân nhắc kỹ hơn. Trường hợp mua vào ở vùng giá cao nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng, lợi nhuận có thể bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.