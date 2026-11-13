Tỷ giá USD hôm nay 13/11: Tỷ giá trung tâm 25.623 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng sáng 13/11

Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 13/11 có mức 25.637 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 25.870 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 103,15 điểm.

Đầu giờ sáng 13/11, Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.490 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.870 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với cuối phiên giao dịch liền trước. Ngân hàng BIDV sáng 13/11 niêm yết tại 25.468 đồng/USD mua vào và bán ra 25.848 đồng/USD.

Techcombank mở cửa ngày 13/11 ở mức 25.480 - 25.847 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB có giá 25.480 đồng/USD mua vào và 25.840 đồng/USD ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.830 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.870 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 12/11

Tỷ giá USD hôm nay, chốt phiên giao dịch chiều 12/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức 25.623 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tăng, mức cao nhất đạt được là 25.860 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – duy trì đà leo thangdao động quanh 102,86 điểm, sau khi đã bứt phá hơn 1% qua hai phiên liền trước. Đây là vùng đỉnh cao nhất của đồng USD kể từ tháng 4/2025.

Phiên giao dịch chiều 12/11, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.460 đồng/USD mua vào và 25.870 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng/USD ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch sáng 12/11.

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.489 - 25.869 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 19 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với cphiên giao dịch trước đó.

Techcombank đóng cửa ngày làm việc ở mốc 25.486 - 25.886 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 24 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 26 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng cùng ngày.

ACB niêm yết USD ở mức 25.470 đồng/USD mua vào và 25.860 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng ngày 12/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ổn định ở mức 25.830 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.870 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến này cho thấy áp lực tăng tỷ giá vẫn hiện hữu trên thị trường ngân hàng, với mức điều chỉnh tăng từ 19 – 30 đồng/USD chỉ trong một phiên. Đáng chú ý, tỷ giá trên thị trường tự do chưa có biến động, cho thấy diễn biến giữa hai thị trường đang có sự khác biệt.

Tỷ giá USD trong nước tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước những tín hiệu về chính sách tiền tệ của Mỹ và triển vọng lãi suất của Fed. Chỉ số USD Index (DXY) cùng diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối sức mạnh của đồng USD. Trong nước, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại có thể biến động theo cung cầu ngoại tệ, song vẫn nằm trong sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Bước sang ngày 13/11, tỷ giá USD trong nước được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng, sau khi đồng loạt đi lên tại các ngân hàng thương mại trong phiên chiều 12/11. Tại 4 ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV, Techcombank và ACB, giá mua vào tăng từ 19–30 đồng/USD, giá bán ra tăng từ 19–30 đồng/USD so với phiên sáng cùng ngày. Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do vẫn ổn định ở mức 25.830–25.870 đồng/USD. Diễn biến này cho thấy áp lực tăng chủ yếu thể hiện ở kênh ngân hàng, trong khi thị trường tự do chưa có phản ứng tương ứng. Trong phiên 13/11, tỷ giá có thể tiếp tục nhích lên nếu xu hướng tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế được duy trì. Tuy nhiên, mức biến động còn phụ thuộc vào diễn biến chỉ số USD Index (DXY), cung cầu ngoại tệ trong nước và điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.