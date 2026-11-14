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Tỷ giá USD hôm nay 14/11: Giá bán USD ở quanh mức 25.890 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn mức cao nhất được ghi nhận là 25.890 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 103,15 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 14/11

ty gia usd hom nay 14 11 gia ban usd o quanh muc 25.890 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.880 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại 25.480 đồng/USD mua vào và bán ra 25.860 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.527- 25.897 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng so với phiên mở cửa cùng ngày cả hai chiều mua-bán. ACB có giá 25.530 đồng/USD mua vào và 25.890 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.140 đồng/USD, tăng cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 14 11 gia ban usd o quanh muc 25.890 dong usd hinh anh 2

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, lạm phát cao ở Mỹ và triển vọng về một phản ứng mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện đang là những chủ đề chi phối thị trường ngoại hối. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh hôm nay và một số tuyên bố cứng rắn hơn từ Fed dự kiến ​​sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đồng USD trong tuần tới.

Tuần này, đồng USD đã tăng mạnh do các yếu tố vĩ mô. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đã tăng gần 40 điểm cơ bản kể từ sáng thứ ba, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cân nhắc về việc cần tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Kể từ đó, thị trường đã chấp nhận quan điểm rằng việc tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 12 và tháng 1 là điều có khả năng xảy ra, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh toàn diện của Fed lên mức thắt chặt 85 điểm cơ bản.

Thật khó để thấy điều gì sẽ thay đổi tư duy cứng rắn của Fed/ủng hộ đồng USD trong vài tuần tới. Những người theo chủ nghĩa trung dung trong Fed có thể cố gắng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách dần dần, nhưng có lẽ chỉ có một đợt bán tháo lớn cổ phiếu công nghệ của Mỹ mới có thể làm giảm lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ hiện nay.

Chỉ số DXY đã phá vỡ mức cao kỷ lục trong năm và có thể tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo ở 104.60. Điều đó tương đương với mức tăng khoảng 1.5% so với mức hiện tại và phù hợp với tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0880.

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Tỷ giá USD hôm nay 13/11: Tỷ giá trung tâm 25.623 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, thứ sáu (13/11), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước có mức 25.637 đồng/USD; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn mức cao nhất đạt được là 25.870 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 103,15 điểm.

Ánh Phương/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 12/11, đồng/USD tăng 12 đồng so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 25.623 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cũng tăng, mức cao nhất đạt được là 25.860 đồng/USD.

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.623 đồng/USD

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