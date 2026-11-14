Tỷ giá USD hôm nay 14/11: Giá bán USD ở quanh mức 25.890 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 14/11

Tỷ giá Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.880 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại 25.480 đồng/USD mua vào và bán ra 25.860 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.527- 25.897 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng so với phiên mở cửa cùng ngày cả hai chiều mua-bán. ACB có giá 25.530 đồng/USD mua vào và 25.890 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.140 đồng/USD, tăng cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, lạm phát cao ở Mỹ và triển vọng về một phản ứng mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện đang là những chủ đề chi phối thị trường ngoại hối. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng mạnh hôm nay và một số tuyên bố cứng rắn hơn từ Fed dự kiến ​​sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đồng USD trong tuần tới.

Tuần này, đồng USD đã tăng mạnh do các yếu tố vĩ mô. Lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đã tăng gần 40 điểm cơ bản kể từ sáng thứ ba, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cân nhắc về việc cần tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Kể từ đó, thị trường đã chấp nhận quan điểm rằng việc tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 12 và tháng 1 là điều có khả năng xảy ra, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh toàn diện của Fed lên mức thắt chặt 85 điểm cơ bản.

Thật khó để thấy điều gì sẽ thay đổi tư duy cứng rắn của Fed/ủng hộ đồng USD trong vài tuần tới. Những người theo chủ nghĩa trung dung trong Fed có thể cố gắng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách dần dần, nhưng có lẽ chỉ có một đợt bán tháo lớn cổ phiếu công nghệ của Mỹ mới có thể làm giảm lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ hiện nay.

Chỉ số DXY đã phá vỡ mức cao kỷ lục trong năm và có thể tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo ở 104.60. Điều đó tương đương với mức tăng khoảng 1.5% so với mức hiện tại và phù hợp với tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0880.