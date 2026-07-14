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Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Giá USD bán ra 26.430 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 14/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.220 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không thay đổi, tại nơi niêm yết thấp nhất chạm mốc 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,87 điểm.

Kết thúc làm việc ngày thứ Hai (13/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.220 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, song niêm yết không cùng mức, tại nơi giao dịch thấp nhất còn 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,89 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 14 7 gia usd ban ra 26.430 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 13/7

Chiều tối ngày thứ Hai, tỷ giá trung tâm đang là 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ bằng mức công bố phiên trước, mức thấp nhất được ghi nhận đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,89 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên làm việc trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa ngày đầu tuần không điều chỉnh mới so với phiên mở cửa cùng ngày, vẫn là 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.991 đồng/USD và bán ra với 26.481 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.586 - 26.474 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc tại 26.030 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, so với phiên trước chiều mua đã thấp hơn 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối 13/7 không điều chỉnh mới, giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 14 7 gia usd ban ra 26.430 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Theo hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Saqib Iqbal Ahmed và Laura Matthews chia sẻ trên Reuters cho hay: "Đà tăng mạnh của giá trị đô la Mỹ vào năm 2026, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang, đã nhận được sự hỗ trợ khi các quỹ hưu trí toàn cầu đảo ngược các biện pháp phòng ngừa rủi ro được thực hiện sau sự bất ổn thị trường "Ngày Giải phóng" năm ngoái.

Tỷ lệ lạm phát tăng cao và việc bổ nhiệm Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã đẩy lãi suất thực (đã điều chỉnh theo lạm phát) của Mỹ tăng lên trong những tháng gần đây.

Năm nay, đồng tiền này một lần nữa khẳng định vị thế là đồng tiền trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong giai đoạn tâm lý né tránh rủi ro sau cuộc xung đột Mỹ-Iran".

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Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD bán ra giảm còn 26.430 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (13/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố thấp nhất đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,18 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD bán ra giảm còn 26.430 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (13/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố thấp nhất đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,18 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD bán ra giảm còn 26.430 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD bán ra giảm còn 26.430 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (13/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.220 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố thấp nhất đạt 26.430 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,18 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (11/7), bắt đầu nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.214 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,87 điểm.

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (10/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.214 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn cùng điều chỉnh giá bán tăng cao hơn phiên trước, đạt 26.474 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,75 điểm.

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