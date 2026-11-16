Tỷ giá USD hôm nay 16/11: Tỷ giá trung tâm 25.637 đồng/USD

Tỷ giá USD chiều 15/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 VND, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn mức cao nhất được ghi nhận là 25.910 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 103,41 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều 15/11:

Tỷ giá Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.910 đồng/USD, tăng 30 đồng so với kỳ trước đó.

Ngân hàng BIDV niêm yết tại 25.540 đồng/USD mua vào và bán ra 25.920 đồng/USD, tăng 60 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Techcombank đóng cửa ở mốc 25.531- 25.915 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với kỳ giao dịch trước đó. Ngân hàng ACB có giá 25.520 đồng/USD mua vào và 25.910 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.140 đồng/USD, ổn định ở cả 2 chiều.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đà tăng của đồng bạc xanh được thúc đẩy

Áp lực từ bên ngoài nhưng trong tầm kiểm soát: Mặc dù đồng USD mạnh lên trên toàn cầu và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố phương án mua ngoại tệ giao ngay (với mức giá 25.500 đồng/USD từ trung tuần tháng 11/2026), tỷ giá USD/VND nhìn chung vẫn được neo giữ khá ổn định.

Theo đó, cơ quan điều hành sẽ thực hiện mua USD vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối tượng tham gia giao dịch là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng USD được NHNN mua tối đa tương ứng với mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của từng tổ chức về cân bằng, căn cứ vào số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Theo cơ chế này, các ngân hàng có nguồn USD đáp ứng điều kiện có thể bán ngoại tệ cho NHNN và nhận về tiền đồng theo tỷ giá mua can thiệp. Với mức giá 25.500 đồng/USD, cứ mỗi 1 tỷ USD được mua vào sẽ tương ứng với khoảng 25.500 tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng. NHNN hiện chưa công bố tổng hạn mức mua ngoại tệ trong mỗi phiên.

Đà tăng của đồng bạc xanh được thúc đẩy sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố cao hơn dự báo, đi kèm với loạt phát biểu cứng rắn (“diều hâu”) từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số nhà hoạch định chính sách thậm chí để ngỏ khả năng cần một đợt nâng lãi suất lớn tới 50 điểm cơ bản để kiểm soát lạm phát. Hiện thị trường đang định giá khoảng 85% xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và 15% khả năng tăng 50 điểm cơ bản, đồng thời gia tăng đặt cược vào các đợt nâng lãi tiếp theo trong năm tới.