Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Giá bán USD tự do giảm còn 26.390 đồng/USD

Đóng cửa làm việc ngày thứ Sáu (15/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.131 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,16 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 15/5

Bắt đầu nghỉ cuối tuần, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ làm việc hôm nay, niêm yết giá bán ở cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,16 điểm.

Đóng cửa ngày thứ Năm, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,16 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên kể từ phiên trước, niêm yết tại 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay hiện ở mốc 26.137 - 26.387 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước. Techcombank niêm yết tại 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.387 đồng/USD, so với phiên trước giá mua vào đã tăng 12 đồng và không đổi chiều bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.387 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.140 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, lùi 10 đồng chiều mua so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.360 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.390 đồng/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ mạnh lên ngày thứ tư liên tiếp khi dữ liệu lạm phát khả quan hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) cắt giảm lãi suất giảm dần đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tiền này. Với chỉ số DXY đang tiến gần đến mức 99 quan trọng và các nhà giao dịch ngày càng đánh giá rủi ro về việc FED tăng lãi suất trong tương lai, xu hướng chung vẫn hỗ trợ cho đồng tiền này.

Hôm thứ Năm, đồng tiền của Mỹ đã củng cố vị thế là đồng tiền ngoại tệ mạnh nhất sau một loạt dữ liệu lạm phát và những thông tin trái chiều từ hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình".