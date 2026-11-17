Diễn biến Tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 17/10

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 17/11 ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD mua vào tại một số ngân hàng thương mại lớn tăng, nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.964 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 103,68 điểm, tăng 18 điểm so với hôm trước.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.540 - 25.950 đồng/USD (mua vào và bán ra), ngang giá mua vào và bán ra so với phiên trước.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.564 - 25.964 đồng/USD (mua vào và bán ra), ngang giá mua vào và bán ra so với phiên trước. Ngân hàng ACB hiện giao dịch USD với mức giá 25.580 đồng/USD mua vào và 25.940 đồng/USD bán ra, tăng 30 đồng chiều mua vào, nhưng giữ nguyên giá bán ra so với cuối hôm trước.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.980 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.030 đồng/USD, tăng 150 đồng giá mua vào và giá bán ra so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo các ngoại tệ mạnh tại Vietcombank:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 16/11

Tỷ giá USD cuối ngày 16/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 25.639 VND/USD so với phiên liền trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 25.500 - 26.868 VND/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 103,550 điểm.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD chiều 16/11 ở mức 25.540 VND/USD mua vào và 25.950 VND/USD bán ra, tăng 30 đồng so với phiên liền trước. Trong khi đó, BIDV giao dịch ở mức 25.570 - 25.950 VND/USD (mua vào - bán ra).

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.564 - 25.964 đồng/USD (mua vào và bán ra).

ACB niêm yết USD ở mức 25.550 đồng/USD mua tiền mặt, 25.580 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.940 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.540 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều mua bán so với phiên liền kề trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đà tăng của đồng bạc xanh được thúc đẩy

Áp lực từ bên ngoài nhưng trong tầm kiểm soát: Mặc dù đồng USD mạnh lên trên toàn cầu và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố phương án mua ngoại tệ giao ngay (với mức giá 25.500 đồng/USD từ trung tuần tháng 11/2026), tỷ giá USD/VND nhìn chung vẫn được neo giữ khá ổn định.

Theo đó, cơ quan điều hành sẽ thực hiện mua USD vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối tượng tham gia giao dịch là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng USD được NHNN mua tối đa tương ứng với mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của từng tổ chức về cân bằng, căn cứ vào số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Ảnh minh họa: KT

Theo cơ chế này, các ngân hàng có nguồn USD đáp ứng điều kiện có thể bán ngoại tệ cho NHNN và nhận về tiền đồng theo tỷ giá mua can thiệp. Với mức giá 25.500 đồng/USD, cứ mỗi 1 tỷ USD được mua vào sẽ tương ứng với khoảng 25.500 tỷ đồng được cung ứng cho hệ thống ngân hàng. NHNN hiện chưa công bố tổng hạn mức mua ngoại tệ trong mỗi phiên.

Đà tăng của đồng bạc xanh được thúc đẩy sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố cao hơn dự báo, đi kèm với loạt phát biểu cứng rắn (“diều hâu”) từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số nhà hoạch định chính sách thậm chí để ngỏ khả năng cần một đợt nâng lãi suất lớn tới 50 điểm cơ bản để kiểm soát lạm phát. Hiện thị trường đang định giá khoảng 85% xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 và 15% khả năng tăng 50 điểm cơ bản, đồng thời gia tăng đặt cược vào các đợt nâng lãi tiếp theo trong năm tới.