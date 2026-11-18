Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 17/11

Tỷ giá USD hôm nay tại Ngân hàng Vietcombank đến cuối ngày 17/11 niêm yết 25.490 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.900 đồng/USD, giảm 50 đồng ở chiều mua và bán ra so với sáng cùng ngày. Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Ba niêm yết tại 25.550 đồng/USD mua vào và bán ra 25.930 đồng/USD, giảm 20 đồng giá mua và giá bán so với cùng thời điểm phiên trước.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Techcombank đóng cửa ngày 17/11 ở mốc 25.506 - 25.906 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 60 đồng chiều mua và bán ra so với mở phiên. ACB giảm giá mua vào và bán ra 50 đồng, tương ứng với mức giá 25.530 đồng/USD mua vào và 25.890 đồng/USD bán ra vào cuối ngày 17/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND hiện giao dịch quanh mức 25.980 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.030 đồng/USD, ngang bằng mức giá so với thời điểm sáng cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Chỉ số USD lên cao nhất 19 tháng

Đồng USD tăng vọt lên mức đỉnh mới trong 19 tháng trong rổ các đồng tiền chủ chốt, duy trì đà tăng liên tiếp nhiều ngày khi được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay, nhất là sau dữ liệu lạm phát nóng hơn theo dự báo từ tuần trước.

Chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền đối thủ chính, đã leo lên mức 103,69 cuối phiên giao dịch 16/11. Đây cũng mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025, thời điểm chính quyền Trump lần đầu tiên công bố các đề xuất thuế quan toàn diện.

Đà tăng của chỉ số USD đã diễn ra ngày thứ 6 ngày liên tiếp, hút mạnh dòng vốn từ các thị trường toàn cầu và gây áp lực lên các đồng tiền chủ chốt của châu Âu và châu Á. Động lực cơ bản đằng sau sức mạnh của đồng USD là sự tái định giá mạnh mẽ kỳ vọng lãi suất của Mỹ.

Sau khi lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng mạnh hơn dự báo tuần trước, cùng với loạt phát ngôn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương, các nhà giao dịch hiện xem khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là chắc chắn 100%.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 17/11, để tìm thêm manh mối về sức bền của nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này có thể tiếp tục củng cố lợi thế lợi suất của đồng USD.

Trong khi đó, mức chênh lệch lợi suất khổng lồ của đồng USD đã giữ chặt đồng Yen Nhật trong thế bất lợi, buộc thị trường tiền tệ phải lo ngại về ngưỡng kích hoạt hành động can thiệp của chính phủ. Đồng Yen Nhật Bản vẫn đang bị kẹt nguy hiểm quanh ngưỡng tâm lý quan trọng 160 Yen/USD.

Sức hút của đồng USD cũng gây thiệt hại nặng nề cho các đồng tiền chủ chốt châu Âu, trong khi đà bán tháo đồng loạt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo toàn cầu càng làm trầm trọng thêm tâm lý tránh rủi ro. Đồng euro trượt xuống mức thấp mới trong 19 tháng tại 1,0983 EURO/USD, trong khi đó, đồng bảng Anh giảm xuống 1,3169.