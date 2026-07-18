Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.410 đồng/USD

Cập nhật tỷ giá chiều tối thứ Sáu (17/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.254 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD chủ yếu đi ngang hoặc nâng lên cao hơn phiên mở cửa cùng ngày, hiện mức cao nhất được ghi nhận là 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mốc 100,75 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 17/7

Cuối ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm đang là 25.254 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ bằng hoặc đi lên cao hơn phiên liền trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.516 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,75 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.060 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, tăng 30 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa làm việc thứ Sáu cộng thêm 10 đồng vào cả hai chiều, tạm dừng tại 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.021 đồng/USD và bán ra với 26.516 đồng/USD, chiều mua đã nâng cao hơn phiên trước 35 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB cộng thêm 30 đồng vào cả hai chiều, niêm yết tại 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.410 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Ông Julian Pineda CFA, CMT - Nhà phân tích thị trường chia sẻ sẻ trên forex.com cho hay: "Sau khi một số số liệu lạm phát tại Hoa Kỳ như CPI và PPI được công bố, thị trường bắt đầu dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn. Điều này ban đầu ảnh hưởng đến sức mạnh của giá trị đô la Mỹ.

Tuy nhiên, xu hướng này không hoàn toàn duy trì. Trong phiên giao dịch hiện tại, một sự thay đổi mới đã được quan sát thấy trong bảng xác suất về các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Hiện tại, thị trường gán xác suất trên 48% cho khả năng tăng lãi suất tại quyết định ngày 16/9, đưa lãi suất tiến gần đến mức 4% .

Đồng thời, xác suất lãi suất không thay đổi trong tháng 9 thấp hơn một chút, ở mức 45,7%. Diễn biến này rất quan trọng vì nó cho thấy Cục Dự trữ Liên bang là một trong số ít các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm chính sách tiền tệ tích cực".