Tỷ giá USD hôm nay 19/10: Tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 25.637 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 19/10

Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 19/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang, đạt 25.637 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số điều chỉnh mới, song niêm yết không cùng mốc, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.096 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, cuối ngày 18/10, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 25.670 - 26.080 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó

Cùng thời điểm, ngân hàng Techcombank giao dịch quanh mốc 25.696 - 26.096 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đ ingang, giá bán tăng 5 đồng so với giao dịch trước đó.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.670 đồng/USD mua vào và 26.060 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD được mua vào ở mức 25.900 đồng/USD, bán ra 26.000 đồng/USD. Như vậy, giá bán USD tại thị trường tự do thấp hơn so với giá bán của các ngân hang thương mại lớn.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Lợi suất đồng USD tăng cao

Đồng USD hiện đang được hỗ trợ trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giá dầu đã thu hẹp đà tăng trước đó trong phiên giao dịch biến động, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc đưa dầu từ các kho dự trữ ra thị trường, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục.

Cung cấp nền tảng hỗ trợ cơ cấu cho đồng USD, biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy, đa số quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn xem lạm phát là mối đe dọa hàng đầu đối với triển vọng kinh tế vĩ mô.

Mặc dù nội dung biên bản xác nhận sự chia rẽ về thời điểm của các động thái trong tương lai, nhưng nó củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10 trước khi có khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Theo dữ liệu CME FedWatch, thị trường tiền tệ phản ánh xác suất 81% Fed tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10, mặc dù kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được duy trì vững chắc trên 84%.

"Biên bản cho thấy các điều kiện tài chính của Mỹ tạo cho Fed không gian để tiếp tục tăng lãi suất," ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, cho biết.

Bổ sung thêm lợi thế lợi suất cho đồng USD, Ngân hàng Fed New York báo cáo rằng, kỳ vọng lạm phát 1 năm của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất ba năm là 3,9% trong tháng 9, củng cố thêm câu chuyện lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn".