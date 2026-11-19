Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng cuối ngày 18/11

Tỷ giá USD hôm nay tại Ngân hàng Vietcombank cuối ngày 18/11 niêm yết 25.490 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.900 đồng/USD, tăng 10 đồng ở cả chiều mua và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Cuối phiên giao dịch ngày 18/11, Ngân hàng BIDV niêm yết tại 25.525 đồng/USD mua vào và bán ra 25.905 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD ở cả giá mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Techcombank niêm yết giá USD ở mức 25.529 - 25.926 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 38 đồng/USD ở chiều mua và tăng 37 đồng/USD ở chiều bán ra so với đầu phiên 18/11.

Cuối ngày 18/11, ACB tăng 30 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày, hiện niêm yết ở mức giá 25.510 đồng/USD mua vào và 25.900 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND cuối ngày 18/11 giao dịch quanh mức 26.100 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.130 đồng/USD, không thay đổi ở cả chiều mua vào - bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Vietcombank

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay 18/11: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.656 đồng/USD VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng 18/11 tăng 4 đồng/USD lên mức 25.656 đồng/USD, trong khi giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giảm, mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận là 25.890 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 103,59 điểm.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay, nhận định đồng USD đã tăng giá vượt trội so với các đồng tiền chủ chốt kể từ tuần trước. Động lực chính đến từ những phát biểu mang quan điểm cứng rắn của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller, cùng số liệu lạm phát cao hơn dự báo. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, đồng thời gia tăng chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền.

Triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến thị trường ngoại hối. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12.

Tuy nhiên, ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, cho rằng đà tăng của đồng USD trong ngắn hạn có thể đã vượt quá mức hợp lý. Theo ông, việc một số ngân hàng trung ương lớn khác thắt chặt chính sách tiền tệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách về định hướng điều hành so với Fed.

Dù vậy, ông Haddad đánh giá triển vọng của đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng kinh tế Mỹ, điều kiện thị trường lao động thuận lợi và áp lực lạm phát cơ bản dai dẳng.