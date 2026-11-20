Tỷ giá USD hôm nay ngày 20/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 13 đồng/USD lên mức 25.659 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại ổn định, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.959 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động ở mức 103,820 điểm, tăng 753 điểm.

Tỷ giá USD sáng ngày 20/11 tại Ngân hàng Nhà nước:

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.530 VND/USD mua vào và 25.940 VND/USD bán ra, ổn định so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, BIDV niêm yết ở mức 25.560 - 25.940 VND/USD (mua vào - bán ra), ổn định so với phiên liền trước.

Viettinbank giao dịch quanh mốc 25.514 - 25.959 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định so với phiên liền trước .

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.140 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.190 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng chiều 19/11

Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 19/11 ở mức 25.646 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 25.940 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 103,63 điểm.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.510 - 25.920 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định so với phiên trước đó.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.551 - 25.948 đồng/USD (mua vào và bán ra). Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.530 đồng/USD mua vào và 25.920 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá đồng USD

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.530 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.940 đồng/USD.

Chỉ số USD tăng mạnh

Đồng USD tăng vọt lên mức đỉnh mới trong 19 tháng trong rổ các đồng tiền chủ chốt, duy trì đà tăng liên tiếp nhiều ngày khi được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay, nhất là sau dữ liệu lạm phát nóng hơn theo dự báo từ tuần trước.

Chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền đối thủ chính, đã leo lên mức 103,69 cuối phiên giao dịch 16/11. Đây cũng mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025, thời điểm chính quyền Trump lần đầu tiên công bố các đề xuất thuế quan toàn diện.

Đà tăng của chỉ số USD đã diễn ra ngày thứ 6 ngày liên tiếp, hút mạnh dòng vốn từ các thị trường toàn cầu và gây áp lực lên các đồng tiền chủ chốt của châu Âu và châu Á. Động lực cơ bản đằng sau sức mạnh của đồng USD là sự tái định giá mạnh mẽ kỳ vọng lãi suất của Mỹ.

Sau khi lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng mạnh hơn dự báo tuần trước, cùng với loạt phát ngôn từ các quan chức Ngân hàng Trung ương, các nhà giao dịch hiện xem khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là chắc chắn 100%.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 17/11, để tìm thêm manh mối về sức bền của nền kinh tế lớn nhất thế giới, điều này có thể tiếp tục củng cố lợi thế lợi suất của đồng USD.

Trong khi đó, mức chênh lệch lợi suất khổng lồ của đồng USD đã giữ chặt đồng Yen Nhật trong thế bất lợi, buộc thị trường tiền tệ phải lo ngại về ngưỡng kích hoạt hành động can thiệp của chính phủ. Đồng Yen Nhật Bản vẫn đang bị kẹt nguy hiểm quanh ngưỡng tâm lý quan trọng 160 Yen/USD.