Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Giá USD bán ra ở mốc 26.389 đồng/USD

Thứ Tư, 05:00, 20/05/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Ba (19/5), tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm vẫn ở mốc 25.133 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn niêm yết giá bán ở cùng mốc 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,26 điểm.

Cuối ngày thứ Ba (19/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.133 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 19/5

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ làm việc hôm nay ở cùng mức 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,26 điểm.

Khép lại giao dịch ngày thứ Ba, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu niêm yết tại cùng mức là 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,26 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết tại 26.109 - 26.389 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay hiện ở mốc 26.149 - 26.389 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng mức công bố phiên trước. Techcombank niêm yết tại 26.088 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.389 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.389 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.140 đồng/USD mua vào và 26.389 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ niêm yết ở 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD, bằng phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la đã ổn định trở lại sau khi giảm nhẹ trong phiên trước đó do lạc quan về những tiến triển ngoại giao tiềm năng giữa Washington và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đình chỉ các cuộc tấn công dự kiến ​​vào Iran để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng giá năng lượng tăng cao có thể khiến lạm phát của Mỹ ở mức cao đã củng cố suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa trong năm nay. Biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này".

Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.133 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (19/5), Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.133 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên, cùng giao dịch tại 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,08 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.133 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 19/5: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.387 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 16/5: Giá bán USD tự do giảm còn 26.390 đồng/USD
