Tỷ giá USD hôm nay 2/11: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 1/11

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 1/11 ở mức 25.637 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng tăng, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.101 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,83 điểm.

Cụ thể, tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank hiện tại là 25.580 - 25.990 đồng/USD (mua vào và bán ra), ổn định so với phiên trước đó.

Techcombank giao dịch quanh mốc 25.606 - 26.006 đồng/USD (mua vào và bán ra). Ngân hàng ACB hiện giao dịch USA với mức giá 25.590 đồng/USD mua vào và 25.980 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.606 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.006 đồng/USD.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo Investing.com, đồng USD vẫn chiếm ưu thế giữa những bất ổn trên thị trường trái phiếu. Đồng USD đã giảm nhẹ so với một số đồng tiền nhất định, trong khi vẫn tiếp tục tăng so với các đồng tiền khác. Nhìn chung, đồng bạc xanh vẫn giữ vững vị thế trong bối cảnh trái phiếu dài hạn chịu áp lực. Điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên các cặp tỷ giá hối đoái chính như EUR/USD và AUD/USD, vàng và có thể cả các chỉ số, bất chấp sự biến động ngắn hạn do dữ liệu kinh tế gây ra.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng và báo cáo JOLTS đáng thất vọng hôm qua đã tạo áp lực lên đồng bạc xanh, mặc dù mức giảm của lợi suất ngắn hạn tương đối khiêm tốn. Lịch kinh tế Mỹ hôm nay nổi bật với báo cáo việc làm ADP và dữ liệu lạm phát PCE, sẽ cung cấp thêm manh mối về động thái tiếp theo của Fed, trong khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh trong trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục gây áp lực lên khẩu vị rủi ro toàn cầu, tạo ra sự hỗ trợ nền tảng cho đồng USD. Điều này có khả năng hạn chế phạm vi điều chỉnh đáng kể của đồng bạc xanh, ngay cả khi các dữ liệu sắp tới gây thất vọng.

Sự chú ý hiện tập trung vào dữ liệu việc làm ADP tháng 9, chi tiêu cá nhân tháng 8 và lạm phát PCE tháng 8. Lạm phát PCE lõi dự kiến tăng tốc từ 0,2% lên 0,3% so với tháng trước. Mặc dù PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, thị trường có thể đặt trọng tâm hơn vào báo cáo CPI tháng 9 sẽ được công bố trong vài tuần tới. Tuy nhiên, nếu chỉ số PCE lõi mạnh hơn dự kiến, điều này có thể đẩy định giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 lên cao trở lại.